WEC | Cadillac: manca sempre il centesimo per arrivare a un euro

La Cadillac sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili e surreali da quando corre nel FIA World Endurance Championship, dove ad ogni uscita accusa sempre un contrattempo a negarle un bel risultato.

Pare veramente che manchi il classico centesimo per arrivare alla cifra tonda di 1€ per il marchio di General Motors, che anche alla 6h di San Paolo ha visto sfumare la possibilità di ottenere buoni punti sfruttando il potenziale mostrato già nelle prove.

Nelle Qualifiche era arrivato l'accesso alla Hyperpole con piazzamento in seconda fila per la V-Series.R #2 preparata dalla Chip Ganassi Racing per Earl Bamber ed Alex Lynn, che in avvio di gara era stata nel gruppetto di testa a lottare con tenacia.

Il neozelandese ha però prima avuto un calo drastico di prestazioni agli pneumatici che lo hanno visto superato da diversi rivali, per poi recuperare terreno una volta ritrovata la quadra in seguito al primo pit-stop.

Ma alla terza ora, Lynn - tornato da un paio di giri in pista dopo la sosta - è dovuto rientrare precipitosamente in pit-lane sentendo vibrazioni e un rumore piuttosto strano che si propagava, specialmente in frenata; i meccanici hanno subito notato che l'anteriore destra non era stata fissata correttamente dal dado, per cui l'operazione di smontaggio e rimontaggio del pneumatico ha fatto perdere altro tempo.

"Purtroppo abbiamo avuto un problema durante il pit-stop e siamo dovuti rientrare per risistemare la ruota anteriore destra, il che ci ha tolto la possibilità di ottenere un buon risultato oggi. Questo è il margine nel WEC. Ogni piccolo errore ti costa caro, e purtroppo oggi è toccato a noi", è il commento amaro di Lynn.

"Penso che abbiamo fatto una gara solida, una macchina consistente e buone prestazioni. È un peccato non poter premiare gli sforzi di tutti. Nelle ultime tre gare ci siamo sempre qualificati tra i primi quattro; merito della squadra e di tutto il duro lavoro che facciamo. Certamente, in un giro siamo riusciti a ottenere un buon risultato. Ora vogliamo solo metterlo in pratica in gara".

Un peccato perché il 13° posto finale non rende merito al potenziale della LMDh americana telaiata Dallara, come spiega Bamber: "Siamo riusciti a reagire, abbiamo una buona velocità della vettura, ma sembra che ogni gara sia sfortunata. Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli e migliorare le operazioni in modo da poter prendere qualche punto".