WEC | Cadillac e Chip Ganassi Racing si separeranno a fine 2024

Colpo di scena nel mondo delle corse endurance: Cadillac Racing e Chip Ganassi Racing non hanno rinnovato l'accordo per collaborare assieme anche nei prossimi anni di impegni nel FIA World Endurance Championship ed IMSA SportsCar Championship.

La squadra americana è attualmente quella di riferimento nel Mondiale e corre con la V-Series.R anche nel campionato a Stelle e Strisce, dove l'altra LMDh del marchio di General Motors è seguita dalla Action Express Racing.

Nella giornata di lunedì è però emerso che il contratto di rinnovo per la gestione del prototipo ibrido telaiato Dallara con è stato firmato, dunque a fine stagione 2024 le strade si separeranno.

Mentre c'è una linea di bocche cucite da entrambe le parti, il Vice Presidente del reparto Prestazioni e Motorsport di GM, Jim Campbell, ha diramato una breve nota stampa che lascia intendere conferme in merito.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais Foto di: JEP / Motorsport Images

“La nostra divisione di GM ha avuto collaborazioni di successo con Chip Ganassi Racing in varie serie tra NASCAR, IndyCar, Extreme E, IMSA e FIA WEC nel corso degli anni. Assieme abbiamo vinto numerose gare e portato a casa tanti successi", dice Campbell.

“Il nostro impegno per vincere gare e titoli insieme rimane invariato per la stagione attuale di IMSA e FIA WEC. I piani sportivi per il 2025 verranno annunciati più avanti".

Nel frattempo, Mike Hull (AD di CGR), ha rilasciato una breve intervista a Racer nella quale ammette il cambio di programmi della squadra per il prossimo anno.

"Chip Ganassi Racing ha una storia fantastica con General Motors. Considerando tutto ciò che abbiamo fatto con loro, c'è stata una grande serie di collaborazioni per ciò che abbiamo realizzato. NASCAR, Extreme E, IndyCar, DPi e LMDh sono stati tutti programmi di successo e abbiamo condiviso in egual misura l'apprendimento da questo successo per migliorare insieme", spiega Hull.

"Non chiuderemo mai il libro della General Motors in termini di futuro. Sappiamo solo che questo capitolo si sta chiudendo. Chip ha lavorato molto duramente per assicurarsi che fossimo sempre allineati con Costruttori di qualità, e questo ha fatto una grande differenza nel successo che abbiamo avuto".

"Non vediamo l'ora di condividere nuovamente questo impegno con altri Costruttori in qualsiasi categoria di corse automobilistiche per vincere. Le fondamenta che abbiamo creato a Indianapolis ci hanno permesso di intraprendere progetti come questo, dove possiamo servire il mondo delle corse nel modo giusto".

"La nostra attività si basa sulla collaborazione e, così come si chiude questo capitolo, ne inizierà un altro. Continueremo anche quest'anno a fare il lavoro per cui siamo stati ingaggiati da General Motors e Cadillac in modo positivo".

A questo punto scatterà la rincorsa a trovare una nuova sistemazione per le V-Series.R; una dovrebbe andare in aggiunta alla #31 di AXR, ma la lista dei team potenzialmente interessati è lunghissima e in parecchi non hanno mai nascosto le loro ambizioni di un passaggio alla categoria regina dei prototipi, dunque i prossimi mesi saranno molto interessanti, scoprendo quali scenari si apriranno dal 2025 in avanti.