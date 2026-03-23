WEC | Bruno Famin è il nuovo Direttore delle Competizioni di ACO
L'ingegnere francese, appena uscito da Alpine, è stato nominato dalla Federazione transalpina come responsabile dei contatti con i Costruttori e lavorerà assieme alla FIA sui nuovi regolamenti.
Foto di: Marc Fleury
Bruno Famin è stato nominato nuovo direttore delle competizioni dell'Automobile Club De l’Ouest ed entrerà ufficialmente in carica nella giornata di martedì 24 marzo.
Recentemente annunciato in uscita dalla vice presidenza di Alpine, dove ha seguito prima il reparto F1 e poi divenendo responsabile del programma WEC, il francese si occuperà degli aspetti tecnici e sportivi di tutte le attività della Federazione transalpina, che organizza non solo il Mondiale e la 24h di Le Mans, ma anche i campionati correlati come ELMS, ALMS e Le Mans Cup.
Oltre a tenere i rapporti diretti con i Costruttori, uno dei compiti da assolvere da parte di Famin sarà una stretta collaborazione con la FIA per sviluppare i futuri regolamenti tecnici e sportivi che entreranno in vigore dopo il 2032.
"Con questa nomina strategica, ACO ribadisce la sua ambizione primaria: costruire e promuovere una competizione sempre più attraente, fortemente incentrata sull’innovazione e pienamente in linea con le principali sfide del FIA WEC, così come degli altri campionati ACO", si legge nella nota ufficiale.
Pierre Fillon, Presidente ACO, aggiunge: "È con grande piacere che do il benvenuto a Bruno Famin all’ACO. Il suo arrivo segna una tappa fondamentale per la nostra istituzione. Con una carriera illustre e una visione strategica per l’automobilismo agonistico di alto livello, Bruno ha dimostrato la sua eccellenza ricoprendo ruoli chiave, sia come responsabile di Peugeot Sport, sia all’interno della FIA, che più recentemente, come direttore dei programmi di F1 e Endurance presso Alpine".
"Grazie alla sua competenza tecnica, apporterà senza dubbio una preziosa conoscenza al nostro dipartimento tecnico e sportivo, rafforzando ulteriormente l’influenza e gli elevati standard delle nostre competizioni sulla scena internazionale".
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