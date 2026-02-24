Vai al contenuto principale

WEC

WEC | Luccica l'oro nella livrea Cadillac-Jota 2026

Le V-Series.R LMDh affrontano per il secondo anno la sfida in Hypercar preparate dalla squadra inglese, che grazie allo sponsor Hertz mantiene la colorazione simile allo scorso anno con gli inserti neri e rossi.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Livrea Cadillac-Jota

Foto di: Cadillac Communications

Cadillac Racing e Team Jota hanno presentato la livrea 2026 in vista della seconda stagione assieme nel FIA World Endurance Championship.

La squadra inglese si occuperà ancora una volta della preparazione delle V-Series.R LMDh iscritte alla Classe HYPERCAR, per le quali ha già annunciato da tempo gli equipaggi.

Sulla #12 sono rimasti Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens, mentre la #38 vedrà la novità Jack Aitken condividere il volante con Earl Bamber e Sébastien Bourdais.

Oggi è stato il turno della colorazione, che rispetto alla passata stagione offre alcune piccole modifiche di schema, ma mantenendo l'oro come tinta base scelta dallo sponsor principale, Hertz, che appare sull'anteriore e lungo le fiancate a sfondo bianco che sfuma nero verso il retrotreno.

La parte superiore dei passaruota è invece nera, così come la pinna del cofano motore che riporta le strisce giallo-blu-grigio-rosso del logo Cadillac, presenti anche di fianco al parabrezza dell'abitacolo.

A distinguere le due auto sono gli specchietti e una banda posta sopra alla pinna, per la #12 entrambi in rosso e per la #38 rispettivamente in nero e giallo.

Ricordiamo che dopo l'esordio in quel di Daytona, in mano a Wayne Taylor Racing ed Action Express Racing, la Cadillac farà la sua prima apparizione nel Mondiale con la versione aggiornata del suo prototipo ibrido telaiato Dallara.

Nei giorni scorsi i piloti ufficiali e i membri di Jota si sono recati in pista in Qatar per svolgere gli ultimi test di conoscenza e sviluppo della macchina, in attesa di cominciare a fare sul serio nel fine settimana della 1812km del Qatar, in programma il 26-28 marzo e preceduta dalle prove collettive del Prologo il 22-23 marzo.

