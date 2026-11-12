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WEC | Bourdais critica la FIA: "Con le sue categorizzazioni, spinge piloti come me al ritiro"
Il francese, che lascia Cadillac con la vittoria ottenuta a Monza, non le ha mandate a dire alla Federazione riguardo lo status delle licenze, in attesa di capire cosa farà il prossimo anno.
Heiko Stritzke
Pubblicato: 12 nov 2026, 16:59
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Sébastien Bourdais ha espresso una chiara frustrazione riguardo alle attuali regole FIA sulla classificazione dei piloti, che a suo avviso lasciano ai veterani esperti come lui poche opzioni praticabili.
Il 47enne francese non farà parte della rosa Hypercar di Cadillac nel FIA WEC 2027, poiché il team ufficiale Jota ha ingaggiato Antonio Felix da Costa e Ricky Taylor nell’ambito di una formazione rinnovata.
Poiché nelle varie categorie a ruote coperte spesso sono previsti posti riservati ai piloti classificati come “Silver” e “Bronze”, il francese ritiene che il suo status di “Platinum” stia compromettendo le possibilità di assicurarsi un sedile per il prossimo anno.
"Purtroppo la classificazione per piloti come me ti costringe praticamente al ritiro", ha affermato il transalpino, che ha inoltre spiegato che il suo attuale status rimarrà invariato nel prossimo futuro a causa delle strutture di età integrate nel sistema.
"Il mio periodo come pilota professionista non sarà molto lungo. Purtroppo sono Platinum e mi sto avvicinando ai 50 anni. E questo status non cambierà finché non arriverò a 55 anni. E anche allora sarò Gold, quindi non cambierà nulla. Una volta compiuti i 60 anni, forse sarò Silver".
"Non come Emmanuel Collard, che ha compiuto 50 anni ed è passato alla categoria Silver. Sarebbe davvero fantastico, ma purtroppo non è la mia realtà. È una seccatura, ma è così".
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jack Aitken
Foto di: AG Photo
Parlando del suo futuro immediato dopo Monza, Bourdais ha confermato che non ha raggiunto ancora alcun accordo, sebbene siano in corso discussioni in diverse discipline.
"Ci sono trattative per il prossimo anno, ma nulla di concreto. Stiamo parlando con diverse persone. Non c’è nulla di così avanzato da poter parlare di un contratto sul tavolo".
Un ritorno in IndyCar sembra essere fuori discussione, con Bourdais che descrive tale scenario come piuttosto improbabile, ma sottolineando di essere aperto a vari tipi di vetture, che si tratti di GT, LMP2 o Hypercar, purché si trovi in un ambiente accogliente.
"Tutto quello che voglio è correre in un programma in cui qualcuno voglia che guidi la sua auto. Ho sempre dato il meglio di me e mi sono divertito di più in queste situazioni. Quando ti senti coinvolto e sai che qualcuno ti vuole".
"Non ho bisogno di una categoria specifica per sentirmi a casa. Quando sei un professionista e hai la fortuna di guidare un’auto da corsa, che sia una GT, una LMP2 o una GTP, non ha importanza. Ci si può divertire in qualsiasi campionato".
La sua passione per le competizioni rimane intatta nonostante l’incertezza: "Non c’è nulla che mi appassioni quanto guidare un’auto da corsa. È ancora ciò che mi piace di più fare. So che non durerà altri 10 anni. Quando sarà finita, non si potrà più tornare indietro. Non ho alcuna fretta di vederla scomparire. Ho tutto il tempo per godermi la pensione".
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jack Aitken
Foto di: AG Photo
Riflettendo sulla sua esperienza con Cadillac, Bourdais ha indicato la 24 Ore di Le Mans di quest’anno come un ricordo indimenticabile, insieme alle ottime prestazioni durante le epoche in IMSA con le DPi e GTP nel team Chip Ganassi Racing.
"Ci sono stati dei bei momenti. Ovviamente la doppietta a San Paolo dello scorso anno. Il fatto di non poter continuare rende il tutto un po’ più agrodolce. Ma, tutto sommato, penso che il momento clou sia stato sicuramente il nostro weekend a Le Mans di quest’anno. Eravamo ovviamente molto competitivi e poter essere di nuovo in testa a Le Mans e sentire di avere una possibilità concreta di conquistare la vittoria assoluta è stato davvero fantastico".
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