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WEC | Botto Cadillac a Monza, corso un inutile e grave rischio. I piloti: "Era almeno da Full Course Yellow"

Dopo l'incidente tra Lynn e Jakobsen, la Cadillac del britannico è rimasta demolita a bordo pista col pilota dentro e detriti ovunque, ma la Direzione Gara ha optato solamente per le doppie bandiere gialle anziché neutralizzare la corsa. È andata bene, ma la scelta è stata molto discussa e discutibile.

Francesco Corghi Rachit Thukral

Pubblicato: 9 nov 2026, 14:25

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L'Incidente tra Peugeot #94 e Cadillac #12

La gestione degli ultimi due minuti della 6h di Monza non sono stati realmente degni di quello che è un Campionato Mondiale, con un grande incidente che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di molto peggio.

Per fortuna non è accaduto nulla di grave, ma quando la Cadillac #12 di Alex Lynn è venuta a contatto con la Peugeot #94 di Malthe Jakobsen all'uscita della 'Roggia', la V-Series.R è piombata contro le barriere di destra, rimbalzando poi demolita sull'altro lato in un punto stretto del tracciato brianzolo, con detriti della vettura e pezzi dei cartelloni che hanno ricoperto il manto stradale.

Qui tutti hanno subito pensato ad una ovvia neutralizzazione, almeno con una Full Course Yellow, per imporre ai piloti di procedere lentamente, visto che il relitto della LMDh del team Jota giaceva a pochi metri dal passaggio delle altre auto, e con ancora il pilota fermo nell'abitacolo, per fortuna illeso, ma ancora in attesa di poter uscire in sicurezza.

Nonostante la gravità dell’incidente, la Direzione Gara ha esposto solo le doppie bandiere gialle tra le due curve. Il regolamento parla chiaro, poiché in quel frangente, tutti i piloti dovrebbero (condizionale d'obbligo) rallentare tanto da essere in grado di fermarsi in caso di necessità.

Peccato che con 2' sul cronometro e ancora diverse battaglie in atto per le posizioni di vertice, a partire da quella che ha visto Richard Lietz difendere il primato in LMGT3 contro Dudu Barrichello, si sia scelto di dare spazio allo spettacolo, anziché propendere anche per una potenziale interruzione con bandiera rossa.

Una decisione che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi, quando poi lo stesso Lynn ha avuto l'ok per uscire dal mezzo e ripararsi oltre le barriere. Ma cosa sarebbe potuto succedere se altre due auto fossero incorse nel medesimo incidente in quel punto? O se lo stesso britannico della Cadillac avesse necessitato di assistenza da parte degli addetti ai lavori?

"C***o, quella era da Full Course Yellow, come minimo! Non ero al volante in quel momento, ma era chiaro tutto. Ma come si fa...", ha detto un pilota nel post-gara parlando con Motorsport.com, quando abbiamo fatto una indagine tra i protagonisti del Mondiale su come avessero visto in pista (o da fuori) quell'episodio.

Un altro è stato categorico: "Era da bandiera rossa? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio! Mancavano due minuti, non aveva senso proseguire rischiando".

Il pilota dell’Aston Martin, Tom Gamble, che avrebbe potenzialmente evitato una penalità nel finale per aver superato il limite di energia utilizzabile se fosse stata chiamata la FCY, ha invece definito discutibile la gestione: "Pensavo che avrebbero almeno attivato la FCY per l’incidente che si è verificato lì, ma ovviamente non l’hanno fatto”.

"Quando sono arrivato lì per la prima volta, sono sicuramente passato sopra ad un sacco di detriti. Con la coda dell'occhio ho notato il pilota che camminava lungo la pista e mi sono detto: 'Sì, è un po’ discutibile'. Ma i Direttori di Gara fanno un buon lavoro e quella è stata una loro decisione".

"Non è successo nient’altro, quindi è andato tutto bene. Ma per noi sarebbe stato sicuramente meglio avere una FCY".

Alcuni nel paddock si sono chiesti se il campionato non abbia dato troppa importanza all’intrattenimento, come aveva già affermato dopo il Fuji Sébastien Buemi, il quale aveva detto che per i team e i piloti era diventato difficile prevedere quale azione avrebbero intrapreso i giudici.

Gamble gli ha fatto eco, ammettendo di aver faticato a comprendere alcune delle decisioni prese quest’anno: "Ovviamente, a volte si vede un detrito in pista e viene attivata una Virtual Safety Car, mentre altre volte si vede un’auto in mezzo alla pista senza ruote e troviamo solo doppie bandiere gialle".

D'accordo anche Barrichello, che con la Aston Martin di Heart of Racing stava inseguendo la Porsche di Lietz: “Avrei voluto che fosse stata fatta entrare la Safety Car, oppure almeno chiamato un FCY. È stata una situazione molto pericolosa. A mio parere, non è stato molto corretto”.

Riccardo Pera, che in quel momento era ai box a tifare per il suo compagno Lietz, ha sgranato gli occhi alla domanda sull'argomento: "Incredibile, quella era almeno da FCY, ma pure da rossa. A volte diventa difficile capire come comportarsi perché sappiamo quanto l'organizzazione tenga alla sicurezza e lavori per essa".

"Ci spingono e spronano sempre anche a fornire loro indicazioni e a rispettare le norme, poi vediamo cose come quella di oggi e rimani abbastanza senza parole. Sicuramente un episodio strano, meno male che nessuno si è fatto male".

Loic Duval, compagno di Jakobsen, si è mostrato più diplomatico: "Serviva un FCY? Sì e no. Penso che se fosse successo all’inizio, la Direzione Gara avrebbe preso provvedimenti, ma eravamo alla fine. Hanno esposto una doppia bandiera gialla, il che significa che bisogna davvero rallentare e essere in grado di fermare la vettura".

"Penso che tutti ne fossero consapevoli. Nessuno ha corso alcun rischio in quel momento. Quindi, credo che il Direttore di Gara abbia fatto più o meno ciò che era necessario, perché alla fine, a quel punto, la gara si sarebbe finita in FCY o con l’entrata in pista della Safety Car".

"Per fortuna, possiamo fidarci dei piloti, e nessuno stava spingendo in quel tratto con doppia bandiera gialla. Quindi, penso che possiamo essere soddisfatti di come la Direzione Gara e gli altri ragazzi abbiano gestito la situazione".

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