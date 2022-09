WEC | BoP Fuji: Alpine meno potente, Toyota e Peugeot più "magre"

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato il Balance of Performance relativo alla 6h del Fuji che si disputerà nel fine settimana.

In Giappone la massima serie endurance ricomincia con il penultimo round della stagione 2022, dove si inizieranno a fare i calcoli per la conquista dei titoli in palio, in attesa poi di volare in Bahrain per la 8h conclusiva di novembre.

Tra le Hypercar, come già noto da tempo, non ci sarà la Glickenhaus, che ha rinunciato alla trasferta per motivi economici e strategici. Lotta dunque riservata alle due Toyota, alla coppia di Peugeot e alla Alpine.

Per le prime due vetture diverse sono le variazioni rispetto all'ultimo evento disputato a Monza a luglio. Le GR010 Hybrid avranno un peso di 1053kg, scendendo dai 1071kg che avevano in Brianza, mantenendo invece 905 MJ di energia da sfruttare in ogni stint, con il sistema ibrido di trazione anteriore che si attiverà dai 190km/h in su, sia sull'asciutto che sul bagnato.

Le 9X8 francesi correranno su 1061kg di peso (-18kg) e sempre con 909MJ di energia, mentre per loro la trazione integrale si attiverà dai 150km/h in avanti.

Tolta invece potenza alla Alpine, che scende a 752MJ di energia per stint (-43MJ da Monza, dove aveva vinto), restando su un peso di 952kg.

Nella tabella appare anche la Glickenhaus, che però come dicevamo non sarà presente nel Sol Levante.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R di Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: JEP / Motorsport Images

Modifiche apportate a tutte le macchine delle LMGTE. In PRO, le Ferrari vedono diminuire di 3 litri la capienza del serbatoio, ora portata a 92 totali, rimanendo sui 1255kg di peso e coi medesimi parametri di pressioni della turbina. In AM le 488 passano da 92 litri ad 89.

La Corvette C8.R aumenta il peso di 10kg salendo a 1265kg; invariata la capienza del serbatoio a 97 litri e il diametro del restrittore a 42,3mm.

Le Porsche calano di 5kg totali passando a 1259kg, ma cresce di 2 litri il serbatoio, ora a quota 104 litri, così come il diametro dei restrittori portato da 30,8mm a 31,2mm. Le 911 della Classe AM l'avranno di 30,6mm (+0,3mm) e un serbatoio di 101 litri (+2l).

In quest'ultima categoria vedremo in azione le Aston Martin con 1 litro in meno nel serbatoio (88 l totali) e un calo di 0,02 BAR nelle pressioni del turbo.

Restano poi da aggiungere i pesi di compensazione relativi ai risultati conseguiti in precedenza che 'colpiranno' le Aston Martin di TF Sport #33 (+30kg) e NorthWest AMR (+20kg), e le Porsche di Project 1 #46 (+5kg), Dempsey Proton Racing #77 (+20kg) e GR Racing #86 (+5kg), oltre alla Ferrari #85 delle Iron Dames (+10kg).

Infine bisogna segnalare che nella Classe LMGTE Am tutte le vetture saranno dotate di pneumatici Michelin con specifiche 2021. Questo perché il gommista francese ha avuto problemi nella produzione delle coperture, chiedendo alla FIA una modifica al regolamento tecnico non potendo garantire la fornitura dei materiali in tempo.

"A causa di una significativa perturbazione negli stabilimenti di produzione, Groupe Michelin non ha altra scelta se non quella di fornire all'intera categoria LMGTE AM le specifiche 2021 per la 6 Ore del Fuji 2022", si legge nella nota ufficiale di Michelin.

"Chiediamo gentilmente al Comitato WEC di modificare l'articolo 6.5.3 "Specifiche" del Regolamento Sportivo 2022 e consentire ai concorrenti della categoria LM GTE AM di utilizzare, durante l'evento WEC FUJI 2022, le specifiche dei pneumatici dichiarate per il 2021".

FIA WEC - 6h del Fuji: BoP Hypercar

FIA WEC - 6h del Fuji: BoP LMGTE