WEC | BMW porta Hesse e Harper ai Rookie Test con Valentino Rossi

Come anticipato nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com da Valentino Rossi, la BMW M Motorsport darà al pilota di Tavullia la M Hybrid V8 da provare ai Rookie Test del FIA World Endurance Championship che avranno luogo in Bahrain al termine della stagione 2024.

Conclusa la 8h di Sakhir, domenica 3 novembre la Casa tedesca girerà con la LMDh preparata dal Team WRT sul tracciato del deserto affidandola anche ai suoi giovani virgulti Dan Harper e Max Hesse.

Dopo gli innumerevoli km messi assieme sulle vetture GT, i ragazzi promossi ad ufficiali dopo essersi fatti le ossa nel programma junior del marchio bavarese avranno una ghiotta occasione di conoscere per la prima volta il prototipo ibrido telaiato Dallara e assieme al 'Dottore', avendo anche svolto una prova preparativa al simulatore di Monaco di Baviera per arrivare pronti all'appuntamento.

Podio GT: #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi Foto di: JEP / Motorsport Images

"Sono entusiasta di poter provare la Hypercar, abbiamo cercato una data per molto tempo e ora finalmente ce l'abbiamo fatta. Volevo davvero fare questo test per capire com'è la M Hybrid V8 e ringrazio BMW M Motorsport per questa opportunità", ha commentato Rossi.

"Per me, le Hypercar sono la MotoGP delle gare di prototipi. Hanno una grande potenza e sono davvero impressionanti. Mi sono preparato al simulatore di BMW M Motorsport facendomi una prima impressione, ma in Bahrain con la macchina vera sarà ancora più emozionante. Sono molto curioso di vedere quale potenziale ho a disposizione con essa".

Hesse, che durante l'anno ha ricoperto anche il ruolo di pilota per lo sviluppo, aggiunge: "Sono molto emozionato di poter fare questo passo insieme a Dan dopo tutti i nostri percorsi comuni dal 2020. Durante la stagione, mi sono seduto molto spesso al simulatore di BMW M Motorsport e ho contribuito all'ulteriore sviluppo della M Hybrid V8, quindi è ovviamente molto emozionante per me poterla confrontare con la vera auto da corsa".

"Credo che questo mi farà progredire molto dal punto di vista personale, ma ci fornirà anche importanti spunti per le prossime sessioni al simulatore per preparare la vettura per la stagione 2025. Credo sia importante trascorrere l'intera settimana in Bahrain con la squadra e partecipare a tutte le riunioni. In questo modo, non partiremo da zero il giorno dei test".

#72 BMW M Team RMG BMW M4 GT3: Daniel Harper, Max Hesse, Charles Weerts Foto di: Gruppe C GmbH

Anche Harper ha contribuito alla crescita della BMW LMDh coi test aerodinamici: un Harper: "Sono incredibilmente eccitato dalla possibilità di guidare la BMW M Hybrid V8 per la prima volta in un vero test. Sono già stato al volante per un test aerodinamico, ma in realtà si trattava solo di una guida in rettilineo".

"Ringrazio BMW M Motorsport per questa fantastica opportunità e per la fiducia riposta in me. Onestamente, nella mia carriera non ho avuto alcuna esperienza con prototipi o vetture a ruote scoperte, quindi questo sarà un grande cambiamento per me".

"Ho già notato al simulatore quanto siano più elevate le velocità rispetto alla GT3. Non mi sto mettendo troppa pressione, cercherò di godermi la giornata di test il più possibile. Farlo con Max è qualcosa di molto speciale per entrambi, dato che abbiamo intrapreso questo percorso insieme attraverso il BMW Junior Team fin dal primo giorno".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "Sono ansioso di vedere come si comporteranno domenica i nostri tre "rookie". Si sono preparati al meglio al simulatore di BMW M Motorsport. Siamo molto contenti di poter offrire ai tre piloti questa opportunità nell'abitacolo della M Hybrid V8".