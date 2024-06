WEC | BMW non aggiornerà la sua LMDh prima della fine del 2024

BMW non ha intenzione di utilizzare jolly per le evoluzioni sulla sua LMDh prima della fine delle stagioni del FIA World Endurance Championship e dell'IMSA SportsCar Championship, come ha dichiarato il capo del motorsport, Andreas Roos.

La M Hybrid V8 è attualmente al suo secondo anno di attività dopo aver debuttato alla 24 Ore di Daytona nel gennaio 2023 insieme ad altri concorrenti LMDh come Cadillac, Acura e Porsche.

Ma la vettura con telaio Dallara ha ottenuto finora solo un successo in IMSA, nella gara di Watkins Glen dello scorso anno, unico evento in cui ha ottenuto una vittoria nella nuova classe GTP.

Il programma WEC del marchio bavarese con WRT, invece, è ancora agli inizi, essendosi esteso al campionato mondiale all'inizio del 2024 dopo aver dedicato tutte le sue risorse l'anno scorso al progetto IMSA con Rahal Letterman Lanigan.

Tutti i costruttori possono utilizzare fino a cinque jolly di sviluppo nel corso della vita di una vettura LMDh o LMH, che possono servire per apportare aggiornamenti alle prestazioni con modifiche all'hardware.

Peugeot è stato il primo costruttore a sfruttare il sistema con la 9X8 2024 ad Imola in aprile, mentre anche Porsche aveva pensato ad aggiornare il motore della sua 963 che probabilmente sarebbe valso come primo dei suoi jolly.

Ma parlando in vista della 24 Ore di Le Mans di questo mese, in cui nessuna delle due BMW ha ottenuto punti, Roos ha chiarito che l'auto porterà a termine la stagione con le specifiche attuali.

Andreas Roos, Head of BMW Motorsport M Photo by: BMW

"Se useremo jolly nel 2024? No, al momento no. Sicuramente indagheremo e verificheremo quali sono le aree da migliorare o dove si pensa di poterlo fare", ha ammesso.

"Ma al momento non c'è ancora nulla che ci faccia dire che abbiamo bisogno di un jolly per questo o quello. Di sicuro ora verificheremo, soprattutto dopo la prima gara di 24 ore, se ci sono aree in cui riteniamo di dover fare qualcosa. Ma in generale sono ancora dell'idea che le vetture siano abbastanza vicine l'una con l'altra".

Roos ritiene inoltre che l'introduzione di aggiornamenti regolari potrebbe rendere più difficile elaborare un sistema di Balance of Performance accurato, in quanto si basa sui dati in pista per equiparare la velocità delle diverse vetture.

"C'è un BoP dietro che dovrebbe essere in grado di avvicinare ancora di più le vetture e questo dovrebbe essere l'approccio da avere per bilanciare la griglia. Se tutti usano i jolly e sviluppano la macchina, allora prima di tutto è un argomento costoso e rende anche difficile avere il BoP nella giusta finestra perché poi si ricomincia da capo".

"Abbiamo visto anche in altri campionati che, se le auto e le cose sono abbastanza stabili, è molto più facile portare le auto e adattarle alla stessa finestra. Quindi è chiaro che dobbiamo verificare se ci sono argomenti per i quali si può dire: 'Ok, è un argomento che va esaminato e magari si può usare un jolly' o se ci sono altri modi per uniformare questo aspetto".

#24 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Jesse Krohn, Philipp Eng Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Roos aveva parlato in precedenza della possibilità che BMW introduca una terza vettura a Le Mans l'anno prossimo, con una partecipazione aggiuntiva che potrebbe essere gestita da RLL.

Porsche e Cadillac hanno già approfittato dei loro equipaggi nordamericani per correre con tre vetture a Le Mans nel 2023 e nel 2024, ottenendo un vantaggio numerico sui costruttori rivali.

Roos continua a credere che sia effettivamente così come maggiore presenza a La Sarthe, ma ha ribadito che deve avere senso dal punto di vista operativo.

"Ho sempre detto che è bello avere tre macchine a Le Mans, perché in passato ho spesso detto che una poteva avere un problema tecnico, l'altra un incidente e la terza allora vinceva. Ma dobbiamo vedere".

"È sempre bello avere più vetture sulla griglia, ma devono anche combaciare completamente in termini di funzionamento. Non si tratta solo di essere in tre, ma che l'auto sia competitiva".