WEC | BMW, il lavoro frutta il podio: "Possiamo stare coi primi"

Con due settimane di ritardo (possiamo tranquillamente dirlo), la BMW centra il suo primo podio nel FIA World Endurance Championship grazie ad una super prestazione alla 6h del Fuji.

A salire sul secondo gradino dietro alla Porsche vincitrice sono stati i ragazzi della M Hybrid V8 #15, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann, con un potenziale che si era già visto ad Austin, quando tra incidenti e problemi di vario genere le due LMDh gestite dal Team WRT erano scivolate indietro.

Vanthoor era già stato molto bravo ad ottenere il terzo posto in griglia di partenza, mentre alle loro spalle la collisione multipla del secondo giro innescata da Robert Kubica ha danneggiato la #20 dei loro colleghi Frijns/Rast/Van Der Linde, scesi nell'ordine e lontani dalla lotta per le posizioni che contano.

Wittmann in partenza ha guadagnato la seconda posizione e il duello con Porsche e Cadillac è proseguito a lungo, fino a quando la V-Serie.R ha avuto una foratura e, successivamente, un incidente finendo fuori dai giochi, spalancando quindi le porte a Marciello (bravo a combattere superando rivali con maestria e aggressività) nel consolidare una piazza d'onore preziosissima e di ottimo auspicio per il futuro.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Andreas Beil

"Il primo podio è fantastico per il progetto e per tutti i membri di BMW, soprattutto per Vincent Vosse e Andreas Roos, che si sono impegnati così tanto in questo programma. Abbiamo visto dei progressi nel corso della stagione, dopo Austin, pensavamo che questa pista non fosse così favorevole per noi, ma i miglioramenti apportati hanno dato i loro frutti", commenta 'Lello'.

"È una grande spinta per noi piloti e per la squadra. Non si tratta solo del podio, ma della possibilità di competere con i primi e di ottenere buone prestazioni. È una sensazione fantastica".

Vanthoor, che è stato il quarto più veloce in gara come media sul giro a +0"3 dalla 963 di Kévin Estre, ha pure trovato suo fratello Laurens a stappare lo champagne con lui sul podio: "Gara incredibile, il primo podio per BMW nel FIA WEC è un risultato fantastico. È un momento molto speciale per tutti coloro che hanno lavorato duramente a questo progetto".

"Considerando il punto di partenza di questa stagione, e vedendo ora dove ci troviamo, si tratta di un enorme miglioramento. Il secondo posto è grandioso, ma non siamo ancora al punto in cui vogliamo essere: questa è una vittoria".

Wittmann si è riscattato dalla prova di Austin, affrontata con l'influenza che lo aveva visto pure incappare in un testacoda per un quasi mancamento: "È una sensazione fantastica per noi piloti, per l'intero team e per BMW. Il fatto che abbiamo ottenuto il nostro primo podio nel WEC con questo progetto è stupendo".

"Abbiamo fornito ottime prestazioni durante tutto il fine settimana, sia nelle prove che nelle qualifiche, e abbiamo avuto un buon ritmo in gara, guidando in modo impeccabile. Se consideriamo il punto di partenza e i progressi compiuti, possiamo davvero essere orgogliosi".

"Il primo podio è una sensazione incredibile e tutto il team ha fatto un lavoro fantastico. Sono molto felice e ora vogliamo ottenere un risultato altrettanto bello in Bahrain per concludere al meglio la stagione".

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Foto di: Andreas Beil

Andreas Roos, Responsabile BMW M Motorsport, aggiunge: "Il primo podio nella nostra stagione di debutto nel FIA WEC è semplicemente fantastico. Congratulazioni all'equipaggio della vettura #15 e ai piloti! Dopo aver già avuto il passo per competere in testa al COTA, la M Hybrid V8 al Fuji ha dimostrato fin dal primo giro di essere in grado di ottenere un risultato di primo piano".

"Il fatto che questa volta siamo riusciti a centrare il secondo posto e quindi il podio mi rende incredibilmente felice per tutti coloro che hanno investito molto lavoro in questo progetto. Vorrei ringraziarli di cuore".

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, chiosa: "Finalmente! Siamo arrivati dove volevamo essere. Con la #15, siamo stati al vertice per tutto il weekend, una sensazione incredibile. Tutti hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono felicissimo per il team, che ha dato il massimo per questo progetto da un anno e mezzo. Abbiamo raccolto la meritata ricompensa. Questo risultato dà a tutti una marcia in più. Purtroppo la #20 ha avuto un contatto inevitabile, altrimenti entrambe le vetture avrebbero avuto lo stesso passo".