WEC | BMW, esordio 2024 su due fronti: in griglia e da... Lego!

La BMW M Motorsport si appresta a fare il suo esordio sulla griglia del FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans con i propri modelli LMDh e GT3 nel 2024, ma anche fra le fila dei prodotti... Lego!

E' notizia delle ultime ore che tra i modellini della linea 'Speed Champions' della mitica azienda danese di mattoncini entreranno a far parte la M Hybrid V8 e la M4 GT3, disponibili a partire dal 1° di marzo del prossimo anno.

Le due vetture nel Mondiale Endurance saranno gestite dal Team WRT e daranno rispettivamente l'assalto alle categorie Hypercar e LMGT3 a partire dalla 1812km del Qatar che aprirà le danze il fine settimana dell'1-2 marzo. E proprio nel medesimo weekend, in tutti i punti vendita Lego gli appassionati potranno trovare le versioni delle due auto in scala ridotta (16cm di lunghezza circa ciascuna), da costruire attraverso 676 pezzi.

Le BMW, articolo #76922 del catalogo Lego, saranno disponibili al prezzo di 49,99€ e si aggiungono alla già ricca offerta di giocattoli della linea 'Speed Champions' che quest'anno aveva visto arrivare anche la Porsche 963 LMDh, mentre tra i 'Technic' si può trovare la Peugeot 9X8.

La Casa bavarese torna quindi a collaborare con Lego Group, dopo che nel 2021 era stata prodotta la moto BMW M 1000 RR in scala 1:5 versione 'Technic'. Fra le cosiddette sportscar dei marchi presenti nell'elenco iscritti WEC, l'ampio catalogo annovera anche Ferrari, Aston Martin, Corvette, Lamborghini e Porsche, mentre in passato pure Audi ha avuto i suoi modelli rappresentati.

Photo by: Lego Lego Speed Champions BMW 2024

"I bambini e le bambine dai 9 anni in su adoreranno possedere questi due fantastici veicoli BMW LEGO® Speed Champions costruibili: la M4 GT3 e la M Hybrid V8 (76922). Il set con 2 auto LEGO costruibili, altamente dettagliate, è perfetto sia per i bambini sia per i collezionisti adulti che amano costruire ed esporre i modelli e organizzare fantastiche gare", si legge nella nota ufficiale di Lego Group.

"Le repliche della BMW M4 GT3 e della BMW M Hybrid V8 includono entrambi dettagli di design autentici delle versioni reali, inclusi tubi di scappamento, diffusori, alettoni posteriori, la livrea BMW M Motorsport e caratteristiche interne. Le macchinine da corsa giocattolo sono entrambe dotate di tetto rimovibile e di una minifigure di pilota che i bambini possono posizionare all’interno per tanta azione competitiva".

"I set Speed Champions consentono ai bambini e agli appassionati di auto di costruire repliche di alcuni dei veicoli più iconici del mondo. Saranno entusiasti di creare modelli di alta qualità con i mattoncini LEGO, dotati di dettagli distintivi. Ogni macchinina può essere creata con l’app LEGO Builder, che guida te e il tuo bambino in un’avventura di costruzione facile e intuitiva".

Photo by: Lego Lego Speed Champions BMW 2024

Nella scatola si potranno trovare la BMW M4 GT3 e la BMW M Hybrid V8, più due minifigure del pilota con casco, capigliatura e chiave inglese che i bambini possono posizionare al volante o al fianco delle auto, entrambe dotate della livrea ufficiale di BMW M Motorsport con tutti i dettagli delle versioni reali, inclusi tubi di scarico, diffusori, alettoni posteriori ed elementi interni.