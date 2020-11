WEC: in Bahrain c'è Bergmeister, Cairoli corre nel GTWC

Il 2020 di Jörg Bergmeister si sta rivelando molto più attivo del previsto: la Porsche lo ha infatti chiamato per prendere parte alla 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA WEC che andrà in scena sabato 14 novembre.

Il 44enne tedesco andrà a sostituire in Classe LMGTE Am Matteo Cairoli a bordo della Porsche 911 RSR #56 del Team Project 1, visto che il comasco dovrà presenziare nel medesimo weekend alla tappa conclusiva del GT World Challenge Europe-Endurance Cup.

“Vista la concomitanza tra FIA WEC e GT World Challenge Europe, oltre alle precauzioni da prendere a seguito della pandemia di COVID-19, Jörg Bergmeister correrà al posto di Matteo Cairoli nella 8h del Bahrain, in modo da dare a Matteo la possibilità di vincere il titolo in Endurance Cup", si legge nella nota ufficiale.

Bergmeister, che dopo il titolo 2019 vinto in LMGTE Am e il successo alla 24h di Le Mans era stato assegnato al ruolo di collaudatore e ambasciatore dalla Casa di Weissach, si ripresenta ai nastri di partenza per un'altra bella sfida, dopo quelle di Le Mans, Nordschleife e Spa.