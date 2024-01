WEC | Bastard e Mateu al debutto sulla Aston Martin di D'station

Aston Martin e D’station Racing hanno completato l'equipaggio che sarà al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

La nuova Vantage GT3 Evo esordirà in Classe LMGT3 gestita dalla squadra giapponese e l'ufficiale Marco Sørensen era già destinato al volante della vettura #777, avendone condotto lo sviluppo durante i mesi passati.

Con il danese ci saranno due francesi, ossia il pilota Bronze Clément Mateu, che ha esperienze in Porsche Supercup e gare GT3, ed Erwan Bastard, concorrente di categoria Silver che nel giro di un paio d'anni è passato dal vincere in GT4 European Series ad approdare prima nel GT World Challenge (con podio alla 24h di Spa nel 2023) ed ora al Mondiale.

Photo by: JEP / Motorsport Images #777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR: Liam Talbot, Casper Stevenson, Tomonobu Fujii

"Dopo un anno di assenza dal WEC, sono molto contento di tornare - ha detto Sørensen - In passato l'abbiamo vinto tre volte, quindi non è un segreto che questo campionato mi piaccia".

"Sarà una stagione interessante con la nuova Aston Martin e ci sarà molto da imparare, ma sono sicuro che con i miei nuovi compagni di squadra Clément ed Erwan faremo un buon lavoro. Non vedo l'ora di lavorare con loro".

Bastard aggiunge: "Sono molto onorato di unirmi a D'station Racing e ad Aston Martin quest'anno. Il WEC è un sogno d'infanzia per il quale ho lavorato a lungo. Avere finalmente la possibilità di parteciparvi con un costruttore che ha scritto la storia del campionato è un modo incredibile di farlo. Non vedo l'ora di arrivare in Qatar e di scendere in pista con Marco e Clément il mese prossimo!"

Soddisfatto anche Mateu: "Sono davvero entusiasta di partecipare alla mia prima stagione del FIA WEC con D'station Racing. Ringrazio Hoshino San e Fujii San per l'opportunità di competere nel massimo livello delle gare internazionali endurance".

"Sono anche felice che si tratti di una Aston Martin, che condivide una storia speciale con la mia azienda di famiglia, Hexis. Nel 2011, la Hexis AMR fu incoronata Campione del Mondo in FIA GT1 con la DBR9, quindi è meraviglioso correre di nuovo insieme nel 2024 con la loro ultima GT3. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida".

Photo by: JEP / Motorsport Images #777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR: Satoshi Hoshino

Mateu alla 24h di Le Mans lascerà il posto a Satoshi Hoshino, uno dei titolari del team che abbiamo visto all'opera come Bronze negli anni passati di avventure in Classe LMGTE AM.

"Non sono in grado di partecipare all'intera stagione a causa di problemi di calendario, ma sono molto felice di poter correre la mia quinta 24 Ore di Le Mans", dice il veterano giapponese.

"Sono onorato che il nostro team rappresenti Aston Martin nella nuova era della LMGT3 e puntiamo a lottare per il vertice del campionato insieme alla nostra grande formazione di piloti, composta da Marco, Erwan e Clément. Apprezziamo il vostro continuo sostegno a D'station Racing".

Anche Tomonobu Fujii si farà da parte quest'anno per ricoprire il ruolo di Direttore Generale: "Con Aston Martin Racing siamo riusciti a mettere insieme un'ottima formazione di piloti".

"Sono molto contento di avere un pilota di punta altamente affidabile come Marco, uno veloce e intelligente come Erwan, uno esperto come Clément ed il nostro proprietario, Hoshino San, per la 24 Ore di Le Mans".

"Non vedo l'ora di partecipare al Prologo del mese prossimo e alla gara d'apertura della serie in Qatar. Grazie a chi continua a dare supporto a D'station Racing".