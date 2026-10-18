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WEC 6h di Barcellona

WEC | Barcellona, 4a Ora: la Safety Car annulla il vantaggio delle Toyota sulle Ferrari

Dopo una grande fuga delle TR010, un nuovo ingresso della vettura di sicurezza raggruppa tutti, con le 499P #50 e #83 in lizza per il podio davanti a BMW e Alpine, mentre la #51 scende nell'ordine. In LMGT3 bene Porsche-Manthey, risale BMW-WRT.

Francesco Corghi

Pubblicato: 18 ott 2026, 14:01

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Foto di: FIAWEC - DPPI

Le Toyota proseguono il loro dominio incontrastato alla 6h di Barcellona, quando siamo giunti al termine della quarta ora del penultimo round del FIA World Endurance Championship 2026, anche se una Safety Car ha nuovamente rimesso in discussione tutto.

Il Circuit de Catalunya è ora asciutto completamente dopo la pioggia del via. La terza ora ha visto le TR010 #8 e #7 continuare a dettare senza alcun problema il passo con Brendon Hartley e Mike Conway al volante, separati da una decina di secondi mentre gli altri si sono ritrovati ad oltre mezzo minuto dalla vetta.

In particolare le Ferrari, con i soli Nicklas Nielsen ed Yifei Ye sulle rispettive 499P #50 e #83 a poter ambire a qualcosa di interessante, al 3° e 4° posto, dopo che il cinese di AF Corse ha superato la Alpine di Jules Gounon e la Cadillac di Will Stevens.

Questo perché un breve Full Course Yellow chiamato per sistemare la copertura di un cordolo, ha creato problemi alla rossa #51 di James Calado: alla ripartenza, l'inglese ha lamentato il malfunzionamento dei sistemi e il basso rendimento delle gomme, perdendo posizioni e dovendo poi rientrare per una sosta anticipata consegnando la vettura ad Antonio Giovinazzi, che è ripartito montando tre Michelin medie e mantenendo una morbida all'anteriore destra, ma precipitando fuori dalla Top10.

Intanto in Classe LMGT3 sono arrivate un paio di altre sanzioni: Drive Through alla Lexus-ASP #87 per infrazione al regime di FCY, 10" alla Corvette-TF #33 per una toccata di Jonny Edgar in curva 1 ai danni della Mercedes #61 di Rui Andrade, mandato in testacoda.

Contrattempo, invece, per Tom Fleming: un contatto con una Ford ha costretto il ragazzo di Garage 59 a rientrare per sostituire una gomma forata sulla sua McLaren #10 ed ora viaggia fuori sequenza rispetto ai rivali di categoria.

Tutto è proseguito senza grossi cambiamenti fino a metà della quarta ora, quando Zach Robichon ha improvvisamente perso il controllo della sua Aston Martin #27 alla staccata della curva 7, rimanendo piantato nella ghiaia. Il canadese ha preso il cordolo di destra e con le ruote è scivolato sull'acqua stagnante, portandola in traiettoria, tant'è che un paio di altre vetture sono finite lunghe nella via di fuga.

Dovendo rimuovere la Vantage, la Direzione Gara ha decretato una nuova Virtual Safety Car, seguita poi dall'ingresso della vettura di sicurezza, che ha raggruppato nuovamente tutti dopo che i team ne hanno approfittato per effettuare la nuova girandola di soste, allineando le strategie, tranne per la Genesis #19 che è rimasta fuori.

Contemporaneamente, Harry Tincknell ha accusato problemi alla sua Aston #007 parcheggiando in uscita dalla curva 9 per attendere il carro attrezzi ed essere trainato fuori pista.

La ripartenza è avvenuta in prossimità del via della 5a ora con le Toyota #8 e #7 condotte da Ryo Hirakawa e Kamui Kobayashi che ricominciano davanti alle Ferrari di Antonio Fuoco e Robert Kubica.

La BMW #15 ha rimontato fino alla Top5 dopo una bella battaglia con la Alpine #36 e le Cadillac-Jota #12 e #38 che segiono, la Top10 annovera anche Genesis #19 (con strategia diversa) e Aston Martin #009.

Undicesima la Alpine #35 con dietro le Peugeot e la Ferrari #51 di Giovinazzi, mentre BMW #20 e Genesis #17 restano in fondo al gruppo. Tutte queste sono con 1 giro di ritardo rispetto al leader.

Anche in Classe LMGT3 c'era stato un tentativo di fuga da parte della Porsche-Manthey #92 che ha visto alternarsi Riccardo Pera e Richard Lietz in queste ultime due ore. La 911 ora è davanti a BMW-WRT #69 e McLaren-Garage 59 #10, che con la neutralizzazione ne ha approfittato per tornare in linea con gli altri a livello strategico.

Corvette-TF Sport #34 e Ford-Proton #77 completano la Top5 ma dovranno guardarsi da Aston Martin-Heart of Racing #23, Mercedes-Iron Lynx #79, BMW-WRT #32, Corvette-TF Sport #33 e McLaren-Garage 59 #58 nei duelli per la zona punti, fuori dalla quale restano per ora Ford-Proton #88 e le Ferrari-AF Corse #21 e #54.

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