Gara

WEC 6h di Barcellona

WEC | Barcellona, 2a Ora: le Toyota fanno il vuoto sul bagnato davanti alle Ferrari

Le TR010 non hanno rivali sotto la pioggia, poi la pista va asciugandosi e le strategie si differenziano. Le 499P #50 e #51 sono in Top5 assieme ad Alpine #36, Cadillac e BMW pagano penalità, le Genesis sbagliano troppo. In LMGT3 bene Porsche e Corvette.

Francesco Corghi

Modificato: 18 ott 2026, 12:14

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Foto di: FIAWEC - DPPI

Le Toyota stanno letteralmente dominando la 6h di Barcellona, dopo i primi 120' di questo penultimo round del FIA World Endurance Championship 2026 che hanno subito regalato grandi battaglie grazie alla pioggia che dal mattino ha iniziato a scendere sul Circuit de Catalunya.

Dopo tre giri di formazione per capire le condizioni del fondo bagnato, nei quali Thomas Flohr è riuscito ad andare in testacoda ritrovandosi ultimo con la Ferrari-AF Corse #21, al via è subito caos alla curva 1, sia tra le HYPERCAR che in LMGT3.

Le Genesis hanno duellato subito per il primato, con Daniel Juncadella che supera André Lotterer prendendo il comando, ma dietro alle GMR-001 Will Stevens è arrivato lungo alla staccata e la sua Cadillac-Jota #12 finisce contro la Alpine #36 dell'incolpevole Ferdinand Habsburg, che in testacoda ha costretto chi seguiva a prendere la via di fuga interna.

Questo è diventato un buon viatico per Phil Hanson che ha guadagnato il podio virtuale con la Ferrari #83, mentre poco dopo è stato Juncadella a sbagliare andando in ghiaia alla curva 5 lasciando il primato alla Toyota #8 di Sébastien Buemi, nel frattempo passato davanti a Lotterer, che ha lasciato anche strada ad Hanson e si è visto incalzato dalla Ferrari #50 di Miguel Molina.

In LMGT3, bene il poleman Antares Au a scappare subito con la McLaren-Garage 59 #10, ma dietro a lui Martin Berry (Mercedes-Iron Lynx #61) ha centrato in pieno Stefano Gattuso spedendo in testacoda la Ford-Proton #88, mentre James Cottingham (Porsche-Manthey #91) ha tamponato la Lexus-ASP #78 di Hadrien David, rimasto bloccato brevemente nella terra e poi costretto a rientrare per controllare la posteriore sinistra della sua RC F.

La Direzione Gara ha chiamato la Virtual Safety Car e facendo entrare la vettura di sicurezza, lasciando poi il via libera per tornare a battagliare al giro 7, dopo una ventina di minuti trascorsi. Alla ripartenza, pimpante Yasser Shahin che ha portato la Porsche-Manthey #92 davanti in LMGT3, tirandosi dietro la Corvette-TF #33 di Ben Keating, con Au che è sceso terzo.

Keating ha sbagliato la frenata alla curva 5 e la McLaren ne ha approfittato per riprendersi il podio, ma per poco perché è arrivata la risposta della Z06 e anche della Ford-Proton #77 di Eric Powell, che poco dopo ha colto al volo un altro errore dello statunitense per salire secondo, con la Corvette #34 di Salih Yoluç a passare quarta.

Intanto sono apparse le prime penalità: 10" a Stevens e Berry per i contatti in curva 1 e 5" per Buemi a causa di una infrazione commessa in partenza. 5" li ha presi anche la McLaren #58 di Alexander West, che nel caos della partenza non ha rispettato le indicazioni del regolamento senza imboccare la via di fuga interna. Contestualmente, altro errore di Juncadella che è crollato mestamente ultimo tra le HYPERCAR.

La seconda neutralizzazione è arrivata alla mezz'ora, quando Harry Tincknell è finito lungo e quasi contro le barriere della curva 5: per rimettere in strada la Aston Martin #007 è stata ancora chiamata VSC+SC e qui tutti ne hanno approfittato per rientrare e smarcare la prima sosta, tranne René Rast che rimanendo fuori con la BMW #20 e si è ritrovato 2° dietro a Buemi e davanti a Molina, mentre in Top5 sono arrivati anche la Toyota #7 di De Vries e Hanson, a precedere Stevens, Gounon, Lotterer, la Cadillac-Jota #38 di Sébastien Bourdais e le Peugeot.

La ripartenza è avvenuta sul finire della prima ora, ma con doccia fredda per Rast, richiamato dalla Direzione Gara ai box per sistemare le pressioni delle gomme, troppo basse rispetto al minimo consentito. Successivamente, alla BMW #20 sono stati comminati 20" da scontare alla sosta successiva per la medesima infrazione, minando le speranze di recupero, almeno per il momento.

Buemi è scappato via e poco dopo anche la Toyota #7 è salita seconda grazie al sorpasso di De Vries sulla Ferrari di Molina, che dietro si è trovato Hanson, Stevens e lo scatenato Paul Di Resta con la Peugeot #93, mentre la #94 si è presa un Drive-Through per infrazione al regime di VSC. Stessa sanzione comminata anche alla Lexus-ASP #87 per infrazione al limite di velocità in corsia box.

Nel corso della seconda ora, con le Toyota a fare un'andatura insostenibile per tutti, i duelli migliori sono emersi alle spalle delle TR010. In particolare, Di Resta, in breve tempo attaccato da Calado al quale ha dovuto cedere la sesta posizione, mentre Juncadella, tentando di risalire, ha continuato a commettere errori finendo largo più volte.

Magnussen invece si è toccato con Bourdais e la Cadillac è finita in testacoda perdendo una manciata di posizioni. La M Hybrid V8 è stata punita con 10" da scontare alla successiva sosta.

Un Full Course Yellow chiamato a 4h49" dalla fine per rimuovere una bandiera della ACO, sul rettilineo più volte centrata e smembrata dalle vetture, è durato solo qualche minuto. Detriti sparsi anche dalla Porsche #91 di Cottingham in un contatto, costretto poi a rientrare ai box per le riparazioni alla sospensione anteriore destra.

A seguire, Drive-Through arrivato anche per Genesis #17 e McLaren #10 a causa di infrazioni al regime di FCY, rovinando ulteriormente la gara di Lotterer ed Au.

Dopo circa 90' la pista ha cominciato a mostrare punti in via di asciugatura e poco prima delle soste Stevens è salito quarto superando Hanson, che poi è stato messo nel mirino da Gounon, nel frattempo saltato davanti a Calado approfittando del traffico dei doppiati per soffiargli la sesta posizione.

Le condizioni meteo migliorate hanno invitato tutti in HYPERCAR a montare le gomme da asciutto e sul finire della seconda ora la Toyota #8, passata a Brendon Hartley, con le Michelin morbide ha allungato nei confronti della #7, su cui è salito Mike Conway.

Più lontane le Ferrari #50 e #51 con gomme morbide e una media, in Top5 è salita la Alpine #36 con dietro Cadillac-Jota #12 e la Ferrari #83 di AF Corse, mentre la zona punti annovera anche Aston Martin #009, Genesis #19 e Peugeot #93, con le BMW più arretrate dopo aver scontato le rispettive sanzioni.

In Classe LMGT3, dove a breve inizierà la seconda girandola di soste, Shahin ha preso un po' di margine con la Porsche-Manthey #92 nei confronti delle Corvette-TF Sport #34 e #33, che dietro hanno Ford-Proton #77 e le Mercedes-Iron Lynx #61 e #79.

La McLaren-Garage 59 #10 è settima, incalzata da BMW-WRT #32 e dall'Aston Martin-Heart of Racing #27 in risalita, avendo superato Ford-Proton #88 nel duello per il nono posto. Le Ferrari-AF Corse #21 e #54 sono invece al 14° e 16° posto, divise dalla Lexus-ASP #87.

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