WEC | Bahrain, Libere 3: Cadillac davanti a Ferrari e Porsche

La Cadillac si prende il primato al termine delle Prove Libere 3, ma non è difficile capire che tutti i protagonisti del FIA World Endurance Championship in quest'ultima sessione di 60' hanno preferito concentrarsi sul preparare al meglio il passo in vista della 8h del Bahrain di domani, più che lanciarsi alla ricerca del giro veloce.

A Sakhir è tornato a splendere il sole facendosi largo tra le nuvole e le Qualifiche del pomeriggio dovrebbero essere asciutte, ma ciò che preoccupa principalmente team e piloti è l'usura delle gomme sull'asfalto abrasivo del deserto.

Ecco quindi che la maggior parte delle vetture ha inanellato più giri a ripetizione con tutti i membri dell'equipaggio e i crono sono stati più alti rispetto alla giornata di giovedì, con le Toyota a terminare in ottava e nona posizione, chiaramente intente a ragionare in ottica gara.

La Cadillac, alleggerita di 7kg dal nuovo Balance of Performance come le Porsche, ha fermato il cronometro sull'1'49"512, rifilando quasi mezzo secondo alla Ferrari #50; sulle 499P preoccupa particolarmente l'usura gomme e la mancanza di ritmo rispetto ai rivali, il che fa supporre una corsa di sofferenza a denti stretti.

La seconda Rossa preparata da AF Corse, la #51, è quarta, preceduta dalla Porsche #99 di Proton Competition, in Top5 c'è anche la Peugeot #94 con 1" di ritardo dalla vetta, mentre le due Porsche del Team Penske seguono la 9X8 e si tengono dietro le Toyota, i cui 2" ed oltre di ritardo sono chiaramente bugiardi sul reale potenziale delle GR010 Hybrid.

In Classe LMP2 prosegue il dominio della United Autosports, stavolta prima con la Oreca #23 in 1'53"661, per pochissimi millesimi più veloce della Prema #9, mentre terza c'è la Jota #28 ad un paio di decimi.

Top5 a 0"3 per la United #22 e la Vector Sort #10, che precedono la Prema #63, la WRT #41 e la Inter Europol Competition #34, con Alpine #6 e WRT #31 a concludere tra i primi 10 con distacchi più ampi.

In LMGTE AM grandissimo lavoro da parte del team Project 1-AO nel rimettere a posto la Porsche #56 dopo l'incidente delle Libere 2. La 911 in livrea 'Rexy' svetta con Matteo Cairoli al volante in 1'58"214, infliggendo distacchi pesanti a tutte le rivali di categoria, comunque intente anch'esse a provare un lavoro in ottica gara.

Le Ferrari #83 e #54 di AF Corse sono seconda e terza, la #21 quinta, preceduta dalla Porsche #60 di Iron Lynx, mentre la Aston Martin #777 di D'Station Racing-TF Sport chiude sesta con dietro la Vantage #98 di NorthWest AMR/Heart of Racing.

La Porsche #85 delle Iron Dames, la Ferrari #57 di Kessel Racing-Car Guy e la Porsche #86 di GR Racing terminano in Top10, fuori dalla quale abbiamo infine la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, la Corvette #33 e la Aston Martin #25 di ORT by TF Sport.

Il programma della giornata prosegue ora con le Qualifiche dalle ore 14;15, come sempre suddivise in 15' a testa per LMGTE AM, LMP2 ed infine Hypercar.