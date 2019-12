WEC, Bahrain, Libere 1: la Ginetta rifila 2" a Rebellion e Toyota

Charles Robertson ha portato la Ginetta in vetta al termine delle Prove Libere 1 del FIA WEC in Bahrain, dopo che per gran parte dei primi 90' di azione in pista le Toyota avevano occupato le posizioni di vertice.

Il portacolori del Team LNT proprio in extremis è riuscito a firmare il miglior crono al volante della G60-LT-P1 - condivisa con Ben Hanley e Jordan King - in 1'44"791, rifilando la bellezza di 2"185 alla Rebellion R13 #1 di Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato.

Le cinque LMP1 sono tutte in Top5, con le due Toyota che alla fine si ritrovano terza e quarta; sul podio virtuale c'è la TS050 Hybrid #8 di Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, staccata di 2"665 dal primato, mentre la sorellina #7 chiude alle loro spalle per quasi 0"2 con Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez.

La Ginetta #6 di Michael Simpson, Chris Dyson e Guy Smith conclude quinta a 3"2 dai compagni di squadra, seguita da un trio di Oreca 07 che vanno ad occupare le prime tre piazze della Classe LMP2. Qui la prestazione di riferimento la firma Paul Di Resta, che assieme a Filipe Albuquerque e Philip Hanson svettano con la #22 della United Autosport in 1'48"273, ma in scia hanno il trio della Cool Racing - Nicola Lapierre, Alexandre Coigny e Antonin Borga - e gli olandesi Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde e Nyck De Vries sulla monoposto del Racing Team Nederland a mezzo secondo.

Nono tempo assoluto e quarto di categoria per la AlpineA470 del team Signatech affidata a Thomas Laurent, André Negrao e Pierre Ragues, a completare la Top10 generale assieme alla Oreca 07 di Mark Patterson, Kenta Yamashita e Anders Fjordbach (High Class Racing).

Quattordicesimo piazzamento invece per la Dallara P217 di Cetilar Racing con sopra Giorgio Sernagiotto, Roberto Lacorte e Andrea Belicchi, i quali si ritrovano dietro il quartetto leader della Classe GTE Pro.

Fra queste vetture, doppietta per le Porsche 911 RSR-19 di Gimmi Bruni-Richard Lietz e Michael Christensen-Kevin Estre: il primato lo firma la coppia della #91 in 1'57"388 con pochi centesimi di vantaggio sulla sorella #92.

Le Ferrari 488 GTE Evo della AF Corse sono comunque subito dietro e Davide Rigon-Miguel Molina risultano più veloci con la #71 rispetto ai compagni di squadra James Calado-Alessandro Pier Guidi con la #51.

Fra le GTE Am svetta la Aston Martin Vantage #90 griffata TF Sport di Salih Yoluc, Charles Eastwood e Jonathan Adam in 1'58"803, davanti alla Porsche 911 RSR di Thomas Preining e Khaled Al Qubaisi (Dempsey-Proton Racing). Terza di Classe la Porsche del Team Project 1 condotta da Ben Keating, Larry Ten Voorde e Jeroen Bleekemolen.

Nell'arco della sessione non si sono verificati incidenti, a parte un Full Course Yellow imposto dalla direzione gara per rimuovere un cartellone finito in mezzo al tracciato e poi rimosso dai commissari.