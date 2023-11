WEC | Bahrain, 6a Ora: Toyota amministra senza patemi

Mancano un paio d'ore al termine della 8h del Bahrain e della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, con la Toyota che sta comodamnte amministrando l'enorme vantaggio accumulato senza alcuna fatica sui rivali.

In Classe Hypercar si attende solamente che la GR010 Hybrid #8 porti a termine la sua cavalcata verso il meritato titolo piloti, seguita dalla #7 a debita distanza, intenta a non commettere errori senza insidiare la gemella.

Le uniche emozioni scaturite da queste ultime ore trascorse sono state regalate dalle Ferrari e dalla Porsche di Jota, protagoniste di un duello davvero bello per l'ultimo gradino del podio. Nonostante la tenacia dei suoi alfieri, le 499P hanno dovuto cedere il passo dopo una serie di duelli alla 963 #38, che ha preso il terzo posto allungando sulle Rosse #50 e #51.

Nella sesta ora è però arrivato un Drive Through da scontare per la LMDh condotta da Antonio Felix Da Costa, essendo il portoghese andato lungo in curva 1 e rientrato in maniera pericolosa mentre sopraggiungeva una Aston Martin GTE.

Scontata la sanzione, Da Costa si è ritrovato nuovamente alle spalle delle Ferrari, ma ci ha messo poco ad infilare con una bella mossa lo stoico Antonio Giovinazzi in curva 4-5, per poi raggiungere anche Nicklas Nielsen e pressarlo per riprendersi il podio.

Photo by: Shameem Fahath #38 Hertz Team JOTA Porsche 963 : Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

Dietro alle vetture di Maranello ci sono sempre le Porsche del Team Penske, #6 e #5, che erano divise dalla #99 di Proton Competition fino a quando non si è verificato un problema tecnico che l'ha costretta a rientrare ai box, scendendo dietro alle impalpabili Peugeot 9X8 #94 e #93.

Ancora in fondo alla classifica di classe la attardata Cadillac e la pressoché inesistente Vanwall.

In Classe LMP2 continua a cambiare lo scenario, stavolta per la penalità di 90" inflitta alla United Autosports #23 per una infrazione tecnica, scendendo al 9° posto, visto che tutte le Oreca sono vicinissime.

Questo ha dato modo alle Prema #9 (che ha corso un grosso rischio per una toccata con testacoda in curva 1 da parte della Aston #98) e #63 di agguantare il primo e secondo posto di categoria, dopo aver superato la WRT #31, a sua volta tallonata dalla Jota #28, che però in scia ha la WRT #41 a controllare una situazione ancora a sua favore nella lotta per il titolo, avendo dietro la Inter Europol Competition #34.

Intanto la United Autosports #22 ha superato la Alpine #36 nel duello per il settimo posto, imitata dalla Vector #10 per la decima piazza ai danni della Alpine #35.

Photo by: JEP / Motorsport Images #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

In LMGTE AM le Porsche di Iron Lynx #60 ed Iron Dames #85 hanno fatto l'andatura, ma sul finire della 6a ora la 911 leader si è dovuta ritirare. Alessio Picariello e Matteo Cressoni hanno provato ad allungare il più possibile i rispettivi stint, ma il loro compagno Bronze Claudio Schiavoni sta ancora poco bene e non essendo in grado di salire in vettura l'amaro ritiro è stato inevitabile.

Questo può dare modo a Rahel Frey e Michelle Gatting di prendere il comando e andare verso quella che è la tanto sognata prima vittoria per l'equipaggio femminile della GTE.

Intanto Daniel Mancinelli stava mettendo al 2° posto la Aston Martin #98 di NorthWest AMR-Heart of Racing, ma la tamponata alla Prema #9 gli ha provocato un Drive Through che lo fa scivolare dietro alla Aston #777 di D'Station Racing-TF Sport, ma davanti alla #25 di ORT by TF Sport, in piena lotta con la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing.

La Corvette #33 ha sopravanzato la Ferrari #54 di AF Corse, che dietro ha la #57 di Kessel-CarGuy Racing, mentre la Porsche #86 di GR Racing completa la Top10 davanti alla Ferrari #83 di AF Corse, alla Porsche #56 di Project 1-AO e alla Ferrari #21 di AF Corse.

