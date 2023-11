WEC | Bahrain, 4a Ora: Ferrari e Porsche in lotta per il podio

Mentre le Toyota stanno continuando il loro personalissimo assolo alla 8h del Bahrain, al giro di boa è ancora tutta da decidere la lotta per il podio in questo ultimo evento del FIA World Endurance Championship 2023, quando il buio è calato ormai da diversi minuti su Sakhir.

La GR010 Hybrid #8 porta avanti la sua cavalcata indisturbata, seguita dalla gemella #7 che ha ripreso la piazza d'onore dopo la seconda girandola di soste, rimontando dalle retrovie dove era finita al via per il contatto subìto dalla Cadillac.

Le giapponesi hanno quasi 1' sugli avversari ed un ritmo insostenibile per tutti quando spingono (cosa che al momento non occorre affatto), per cui gli unici duelli degni di nota sono per l'ultimo gradino del podio, sul quale per ora resiste a denti strettissimi la Ferrari #51 su cui è salito James Calado.

La 499P è però tallonata dalla Porsche #38 di Jota, con l'arrembante Yifei Ye che si è reso protagonista di un bel duello anche con la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, quinta e dietro alla 963 privata per una manciata di secondi.

Le Porsche del Team Penske occupano invece la sesta e settima piazza, anche se la #6 ha leggermente allungato nei confronti della #5 quando questa ha dovuto scontare 5" di penalità al pit-stop per una infrazione commessa in regime di Full Course Yellow, decretato brevemente sul finale della seconda ora per ripulire la pista da detriti.

A seguire le due LMDh tedesche ufficiali c'è la privata #99 di Proton Competition, che non ha problemi a precedere le Peugeot #94 e #93; quest'ultima ha dovuto scontare un Drive Through causa FCY non rispettato a dovere, ma le 9X8 hanno poco da giocarsi non essendo competitive come le altre.

La Cadillac, intanto, continua la sua gara all'11° posto dopo i 60" scontati per il contatto al via con la Toyota, ormai tagliata fuori da ogni gioco. Stessa situazione per la Vanwall, alle prese pure con uno stop e reset durante la terza ora.

Photo by: JEP / Motorsport Images Partenza

In Classe LMP2 tutto apertissimo con la United Autosports #23 balzata al comando dopo la penalità scontata alla terza ora dalla Vector Sport #10, scesa ai margini della Top10.

Ma tutte e tre le posizioni del podio sono ancora in bilico perché le Oreca di Prema #9 e Team WRT #31 (pur penalizzata di 5" per una infrazione in FCY) rimangono a tiro del primato e vicinissime tra loro, a tiro della rimontante Prema #63 condotta da un Mirko Bortolotti indiavolato, capace di infilare avversari a ripezione, ultimo dei quali Pietro Fittipaldi sulla Jota #28.

Rimane sesta la WRT #41 a controllare una situazione per ora favorevole in termini di lotta per il titolo, anche perché la Inter Europol Competition #34 è alle sue spalle ampiamente.

Intanto la Alpine #36 occupa l'ottava piazza tenendosi dietro la United #22, con la Alpine #35 a chiudere la classifica.

In LMGTE AM rimangono davanti le Porsche di Iron Lynx #60 ed Iron Dames #85, al momento con Alessio Picariello saldamente davanti a Sarah Bovy, mentre le Aston Martin #25 di ORT by TF Sport e #98 di NorthWest AMR-Heart of Racing hanno scavalcato la #777 di D'Station Racing-TF Sport nella lotta in Top5 per l'ultima posizione a podio.

Ci sperano ancora la Ferrari #54 di AF Corse e la Corvette #33, ancora con una strategia differente rispetto alle altre, in piena lizza per la sesta posizione.

La Porsche #86 di GR Racing #86 ha guadagnato l'ottava posizione passando la #77 di Dempsey-Proton Racing, con la #56 di Project 1-AO a completare la Top10, fuori dalla quale rimangono le altre tre Ferrari.

La #21 di AF Corse continua a collezionare penalità tra Drive Through e Stop&Go per infrazioni varie, mentre la #57 di Kessel Racing-CarGuy è 12a seguita dalla #83 di AF Corse.

FIA WEC - 8h del Bahrain: Live Timing