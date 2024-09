WEC | Austin, 4a Ora: Toyota minacciosa si infila tra le Ferrari

La Toyota si sta facendo molto minacciosa, inserendosi al secondo posto tra le Ferrari quando siamo giunti alla 4a ora di gara della Lone Star Le Mans, sesto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship 2024.

Ad Austin, subito dopo il prematuro ritiro della Ferrari #51 per un problema alla trasmissione dovuto ad un contatto con una LMGT3 (secondo quanto comunicato da Maranello), si è registrato anche il K.O. della Porsche #12 di Jota, con Norman Nato a fermarsi e ripartire più volte lungo la pista prima di rientrare zoppicando ai box.

Durante la terza ora non ci sono stati grossi colpi di scena, a parte un contatto in Classe LMGT3 tra la Lamborghini #85 condotta da Rahel Frey e la Corvette #81 di Rui Andrade; la peggio l'ha avuta la svizzera delle Iron Dames, tornata in garage per sistemare un problema alla posteriore destra scivolando dal 3° al 16° posto di categoria, mentre l'alfiere di TF Sport ha proseguito pur con la Z06 malconcia nella carrozzeria anteriore sinistra.

La collisione ha sparso sul tracciato parecchi detriti, dunque Full Course Yellow di qualche minuto inevitabile per ripulire la pista. Qui alcuni LMGT3 hanno commesso infrazioni beccandosi un Drive-Through: è il caso di BMW-WRT #31, Lamborghini-Iron Lynx #60, Ford-Proton #77 e Corvette-TF #82. Quest'ultima se ne ha scontato un secondo per Track-Limits superati troppe volte, mentre la stessa sanzione l'ha ricevuta la Peugeot #94 per velocità superata in corsia box.

Sempre alla terza ora, Robert Kubica ha ceduto il volante della Ferrari #83 ad Yifei Ye, ottimo a condurre con 4 gomme dure senza prendersi rischi o commettere errori, mentre la BMW #20 guidata da René Rast ha approfittato di una indecisione di Miguel Molina in fase di doppiaggio per superare momentaneamente la Ferrari #50.

Lo spagnolo ha poi lasciato spazio a Nicklas Nielsen, che si è ritrovato a combattere contro la M Hybrid V8 di Robin Frijns uscito dai box, superandolo nuovamente e rimettendosi all'inseguimento di Toyota #7 e Cadillac, nel frattempo salite in seconda e terza piazza con Nyck De Vries ed Earl Bamber, rispettivamente.

Partenza Foto di: JEP / Motorsport Images

Dopo la terza girandola di fermate, Ye è rimasto in testa con la 499P #83 con una manciata di secondi sulla Toyota #7, ma De Vries gli si è avvicinato minaccioso cominciando a pressarlo. Nielsen è salito terzo e si trova ad una decina di secondi dalla GR010 Hybrid, che fra l'altro ha stampato pure il giro più veloce della gara, mentre la Cadillac è scesa nuovamente quarta tornando nelle mani di Alex Lynn.

La BMW prosegue la sua ottima gara in Top5 con la #20, mettendo nel mirino la V-Series.R e gestendo un buon margine sulla Porsche #6, che alle spalle si ritrova ora la Toyota #8 salita settima e molto pericolosa nei confronti della 963 ufficiale.

La BMW #15 occupa l'ottava piazza con dietro le Porsche #38 e #5, mentre la Alpine continua a sperare nella Top10 con la #35, seguita a distanza da Peugeot #93 e Lamborghini.

In Classe LMGT3 è sempre la Aston Martin #27 di Heart Of Racing a comandare indisturbata con un ottimo Daniel Mancinelli passato alla guida, allungando sulla rediviva Porsche #92 di Manthey PureRxcing e con la Ferrari #55 di AF Corse che ha preso il podio virtuale al momento.

Intanto al Team WRT è venuto il primo turno di Valentino Rossi, che con la BMW #46 ha superato prima il compagno di squadra della M4 #31 Sean Gelael e poi, dopo una lunga battaglia, Grégoire Saucy al volante della McLaren #59 di United Autosports guadagnando il 4° posto, anche se gli sono arrivati 5" da scontare alla successiva fermata per una toccatina di troppo alla 720S.

Intanto la Porsche #91 di Manthey EMA è quinta dopo aver passato la Corvette #81 di TF Sport, settima troviamo la McLaren-United #59 seguita dalla BMW-WRT #31 e dalla 720S #95 a completare la Top10 di categoria, fuori dalla quale restano al momento le Ford Mustang #88 e #77 di Proton Competition.

Si sono invece ritirate per problemi la Aston Martin #777 di D'station Racing e la Ferrari #54 di AF Corse, la quale aveva provato a ripartire mettendo insieme 54 giri.

FIA WEC - Lone Star Le Mans: Classifica LIVE