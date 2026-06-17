WEC | Aston Martin tra Valkyrie EVO e regole 2030: "Vorremmo mantenere il DNA, ma siamo aperti"

In casa Aston Martin la seconda 24h di Le Mans ha visto una sola Valkyrie transitare sotto alla bandiera a scacchi, ma con riscontri tutto sommato positivi e tante lezioni apprese.

Da tempo si parla di come il team Heart of Racing possa aiutare il marchio inglese a migliorare una LMH che, al di là della bellezza del sound del suo V12 aspirato, non riesce a trovare quella competitività utile a giocarsela almeno per la Top5, anche in condizioni di BoP favorevole.

Sul tavolo ci sono diverse soluzioni in fase di studio e quest'anno diventa fondamentale per giungere ad una conclusione, facendo fare un doveroso salto di qualità all'auto che, oltretutto, corre su due fronti tra WEC ed IMSA.

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen, Roman De Angelis Foto di: Marc Fleury

"Stiamo valutando alcune idee che riteniamo possano essere d’aiuto in quelli che consideriamo i punti deboli della vettura", ha affermato il team principal di HoR, Ian James, parlando con Motorsport.com ed altri giornalisti presenti a Le Mans.

"Guardando a come si è evoluta la categoria, è una dimostrazione che forse le cose non sono andate come previsto inizialmente, cioè che non bastava semplicemente mantenere la vettura così com'era per farla rimanere nella fascia di prestazioni desiderata".

"Dovremo fare qualcosa, anche se al momento non è ancora chiaro cosa faremo esattamente, ma vedremo quali punti deboli possiamo risolvere".

#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Alex Riberas, Marco Sorensen, Roman De Angelis Foto di: Rainier Ehrhardt

Aggiornamenti che andranno poi inevitabilmente valutati anche a fronte dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2030, con una prima bozza presentata proprio a Le Mans che sembra aver soddisfatto solo in parte le varie Case.

"Sarebbe fantastico mantenere un po’ del DNA del marchio Aston Martin nella vettura: siamo aperti a vedere cosa succederà. La realtà è che il campionato deciderà cosa fare, né i team e né i Costruttori potranno influenzare questa scelta, per cui sono curioso di vedere cosa salterà fuori".

"Durante le varie discussioni, alle quali ho anche partecipato, ho sentito varie proposte di concetti; vedremo quale sarà la decisione finale e poi potremo prendere una decisione anche noi, ma la realtà è che vogliamo semplicemente una classe che abbia successo e sia competitiva, che si possa gestire con un budget realistico: questo è il nostro criterio principale".

"Se ciò significherà la fine di un modello come la Valkyrie, ne prenderemo atto semplicemente come la realtà del mondo in cui viviamo. Ma a quel punto avrebbe avuto un bel percorso e sono contento che siamo riusciti a metterla in pista".

"Siamo l’ultima auto priva di ibrido a gareggiare nel WEC, siamo piuttosto aperti a tutto, purché non si trasformi in una corsa agli armamenti e in una guerra di spese in termini di sistemi elettrici e tutto il resto. Non credo che nessuno lo voglia perché in passato abbiamo visto che la situazione può sfuggire rapidamente di mano. Finora l’hanno gestito molto bene e abbiamo visto una bella varietà di Costruttori, con l’arrivo anche dei nuovi".

"Finché manteniamo quell’ideologia e l’opportunità per tutti, va bene. Questo regolamento è in vigore da un bel po’ di tempo e sappiamo che ci deve essere un’evoluzione, ma non vogliamo una rivoluzione. Noi abbiamo un doppio programma IMSA e WEC, è una decisione importante da prendere perché è tutto molto costoso. Speriamo sia qualcosa di accettabile per noi e che vada nella giusta direzione, nel caso poi valuteremo come realizzarlo".

"Sono stati raccolti i pareri di tutti e verrà presa una decisione, ma sono sicuro che prevarrà la maggioranza e si ha già un’idea abbastanza chiara di quale direzione prenderà la questione".