WEC | Aston Martin esclude di coinvolgere Alonso e Stroll in LMH

Alla Casa inglese invece preferiscono concentrarsi sul reclutamento dei piloti attingendo da quelli che Heart of Racing ha messo sotto contratto per le sue stagioni nelle due Classi GTD dell'IMSA e GTE AM nel WEC, insieme alla rosa di sei piloti GT di Aston Martin Racing.

"Tutti questi ragazzi hanno un lavoro", ha risposto Adam Carter, responsabile di Aston Martin per l'endurance, quando gli è stato chiesto del possibile coinvolgimento di Fernando Alonso, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Toyota, o di Lance Stroll nel programma Valkyrie annunciato mercoledì.

"Abbiamo una buona rosa all'interno di AMR, come nel gruppo del programma GT".

"Verranno utilizzati per i test iniziali e se dimostreranno di avere le giuste credenziali gli verrà data l'opportunità di mettersi alla prova".

Ian James, team principal di Heart of Racing, ha ribadito la posizione di Carter, sottolineando che Ferrari e Porsche hanno promosso con successo piloti dai loro programmi GT per farli correre con i rispettivi prototipi LMH e LMDh.

"Abbiamo visto che i programmi di Ferrari e Porsche hanno coinvolto i loro piloti GT e avuto molto successo", ha dichiarato James a Motorsport.com.

"Inizialmente cercheremo di scegliere la nostra formazione tra gli attuali piloti di Heart of Racing e AMR, per poi integrarla in base alle necessità".

Aston Martin Valkyrie Photo by: Aston Martin

Alla domanda sulla possibilità che il 42enne Alonso, attualmente sotto contratto con Aston Martin fino alla fine del 2024, corra con una Valkyrie dopo la conclusione della sua carriera in F1, James ha risposto: "Nessuna porta è chiusa".

"Ma dal punto di vista di Heart of Racing non c'è l'ambizione di avere un grande nome; non credo che sia fondamentale per il successo del programma".

Il gruppo di piloti GT di AMR comprende i due volte campioni WEC GTE PRO, Nicki Thiim e Marco Sorensen. Quest'ultimo fa parte della formazione GTD di Heart of Racing nell'IMSA quest'anno a bordo di una Vantage GT3, mentre Thiim ha fatto un'unica apparizione con il team alla 24 Ore di Daytona 2020.

Sia Thiim che Sorensen hanno acquisito esperienza sui prototipi LMP2 nelle ultime stagioni: Thiim ha partecipato alla Asian Le Mans Series del 2021 e Sorensen alla 24 Ore di Le Mans dello stesso anno.

Ross Gunn fa parte a pieno titolo della formazione GTD Pro del team. Gli altri membri della squadra sono Jonny Adam, Charlie Eastwood e Valentin Haase-Clot.

Alex Riberas, pilota fisso di Heart of Racing, è l'altro del team nella categoria GTD PRO e sta correndo con la Vantage GTE nel WEC.

I test del programma Valkyrie si concentreranno inizialmente su una variante della Valkyrie AMR Pro da pista, da cui viene sviluppata la LMH, prima che venga presentata una vettura definitiva.