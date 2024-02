WEC | Aston Martin: ecco come si è evoluta la nuova Vantage GT3

Giornata di presentazioni in casa Aston Martin Racing, che assieme alla Formula 1 AMR24 ha ufficialmente tolto i veli anche alla nuova Vantage GT3 versione EVO.

La vettura della Casa inglese era già apparsa nelle immagini fornite qualche mese fa durante i test di sviluppo e ha esordito alla 24h di Daytona, primo evento dell'IMSA SportsCar Championship, in mano ai team Heart of Racing e Magnus Racing.

Chiaramente vedremo la rinnovata Vantage in azione anche nella nuova Classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship sempre con HoR e D'station Racing, entrambe con il supporto della Casa madre e Prodrive, oltre che nel GT World Challenge Europe gestite da Walkenhorst Motorsport e Comtoyou Racing, ed altre serie come ELMS, GT nazionali e 24h del Nürburgring.

Il lancio di una Vantage stradale rielaborata, l'adozione dei regolamenti GT3 da parte del WEC e il desiderio di incrementarne i numeri in azione hanno portato l'azienda inglese alla decisione di sviluppare una versione evoluta della GT3 nell'autunno del 2022.

Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Aston Martin Racing

"Era il momento perfetto per fare una nuova auto: l'obiettivo dello sviluppo intrapreso dalla Prodrive, nostro collaboratore a lungo termine per le gare GT, e dalla struttura Aston Martin Performance Technologies, che ha sede nello stesso campus del team di Formula 1, è stato quello di costruire un'auto più guidabile, in particolare per le gare di piloti gentlemen", ha detto il Responsabile del reparto Customer Racing, Adam Carter.

"Le modifiche sono state di ampia portata e comprendono un'aerodinamica e una geometria delle sospensioni completamente nuove. Anche il raffreddamento dei freni è stato potenziato, così come gli interventi di manutenzione migliorati".

"La nuova GT3 è la nostra prima opportunità di utilizzare l'AMPT per svolgere un ruolo di valorizzazione delle capacità, dell'attitudine e delle metodologie di tutti i vari centri nevralgici di Aston Martin, che abbiamo poi combinato con l'impareggiabile esperienza di AMR nella gestione dei programmi GT".

"Il programma di corse GT fungerà da laboratorio di sviluppo che porterà a un crescente trasferimento di conoscenze e approcci nelle future auto stradali Aston Martin".

Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Aston Martin Racing

Utilizzando i piloti ufficiali AMR e anche alcuni giovani e gentlemen, sono stati messi insieme oltre 12.000Km di test - tra i quali anche 30 ore endurance - per mettere a punto l'architettura meccanica condivisa con quella della nuova Vantage stradale, costruita attorno alla struttura del telaio in alluminio e alimentata dallo stesso motore V8 biturbo da 4,0 litri.

Presenta inoltre un pacchetto aerodinamico completamente nuovo partendo dall'anteriore e proseguendo fino al posteriore, montando sospensioni completamente riviste ed elettronica all'avanguardia.

Il muso è una parte unica in fibra di carbonio, con un design a rimozione rapida per facilitarne la sostituzione. Al suo interno è incorporato un faro laser per incrementare la luminosità in notturna e lo splitter è più corto per ridurre la sensibilità al beccheggio e favorire la stabilità.

Ci sono poi prese d'aria molto grandi nella parte superiore dei passaruota anteriori per l'estrazione dell'aria, così come in quelli posteriori.

Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Aston Martin Racing

"L'obiettivo della nuova Vantage GT3 era quello di aumentare la finestra delle prestazioni e di creare qualcosa che potesse funzionare su qualsiasi circuito, con qualsiasi pneumatico e pilota. Dovevamo inoltre lavorare in conformità con le nuove normative, il che ha richiesto ulteriori modifiche", l'Ingegnere resonsabile del programma GT3, Gustavo Betelli, che ha anche fatto riferimento alle difficoltà di gestire il Balance of Performance cui verrà sottoposta l'auto.

"Queste vetture GT3 di nuova generazione dipendono più che mai dalla deportanza aerodinamica, quindi abbiamo voluto renderla più stabile in frenata. La vecchia auto si scomponeva molto in frenata, quindi abbiamo dovuto cercare di controllare il beccheggio con l'assetto della sospensione posteriore".

"Ma questo significava che era rigida, il che la rendeva piuttosto nervosa e faceva lavorare troppo gli pneumatici. Lavorando molto sulla messa a punto degli ammortizzatori, abbiamo trovato un equilibrio molto migliore con la nuova vettura, in modo da poter generare la carico senza compromettere l'assetto delle sospensioni".

"Il risultato è una progressione molto migliorata e una maggiore stabilità in tutte le condizioni. Inoltre, i pneumatici lavorano in modo molto più uniforme, per cui i team hanno più opzioni per le strategie. Le indicazioni dei piloti che l'hanno provata sono state estremamente positive, soprattutto quelli dei gentlemen, che sono riusciti a ottenere tempi sul giro molto più vicini a quelli dei professionisti. Ora dobbiamo andare a gareggiare!"

Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Aston Martin Racing

Il prezzo di listino è stato fissato a 575.000 sterline (più tasse) e si prevede che mantenga un costo di gestione 'per km' in linea con il modello precedente. Gli ordini delle vetture sono già stati aperti e si prevede di arrivare a 30 unità entro la fine del 2024, compresi i kit di aggiornamento e ricambi.

"C'è un elenco di ordini davvero ampio per la versione EVO di una vettura che è stata introdotta nel 2019 - prosegue Carter - Non è stato possibile soddisfarli tutti entro l'inizio della stagione, le consegne sono state scaglionate per ottenere la massima copertura in tutto il mondo".

"Avremo circa 10 vetture con il nuovo assetto da corsa entro l'inizio della stagione e altri esemplari saranno consegnati ai team clienti man mano che il progetto progredirà".

"Entro la fine dell'anno ci saranno 30 vetture con il nuovo assetto, non tutte in gara perché alcuni team avranno una macchina di riserva. Ma quelle in gara saranno circa 20, questa è la proiezione".

Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Aston Martin Racing

Marco Mattiacci, Responsabile commerciale di Aston Martin, ha chiosato: "La presentazione in contemporanea della nuova Vantage e della Vantage GT3 da corsa sottolinea l'impegno di Aston Martin a costruire la migliore auto sportiva del mondo e a dimostrarne le capacità in pista".

"È anche il segnale di una relazione più stretta tra i nostri programmi su strada e da corsa, con Aston Martin Racing che beneficia dell'eccezionale pool di talenti, esperienze e conoscenze forgiate in F1 e presenti in Aston Martin Performance Technologies".

"Il risultato è un'auto da corsa GT davvero all'avanguardia, che condivide chiaramente il suo DNA con l'ultima Vantage stradale, ma che è perfettamente evoluta per adattarsi ai più recenti regolamenti GT3".

"Discendente da una serie di predecessori plurivincitori di Campionati Mondiali, la nuova Vantage GT3 si sta dimostrando irresistibile per un'impressionante rosa internazionale di team leader nelle gare GT. Affamata di vittorie e pronta a consolidare lo straordinario palmares di Aston Martin, la Vantage GT3 ha nel mirino le più importanti gare endurance del mondo".