WEC | Arriva la serie TV in 8 puntate 'Meet The Legends'

Nel corso dell'anno verrà trasmessa una nuova serie che offre una visione dettagliata di ciascuna delle principali Case automobilistiche che parteciperanno al FIA World Endurance Championship del 2024.

'Meet the Legends' è una serie in otto puntate che racconterà le storie sportive, commerciali e aspirazionali di alcuni dei principali marchi del mondo, approfondendo le loro filosofie sul perché hanno scelto le gare endurance riservate alle sportscar.

Il WEC ha visto un'impennata negli ultimi anni grazie a una serie di regolamenti globali innovativi, stabili ed efficienti dal punto di vista dei costi, che sono stati abbracciati sia da Costruttori affermati con una storia nell'endurance, sia da nuovi marchi ambiziosi che mirano a creare nuove storie.

Questo cocktail di competizione positiva e ingegno tecnico ha creato per molti anni una delle griglie più ampie e competitive del motorsport mondiale.

La serie spiega le dinamiche del perché e del come i Costruttori gareggiano, con i membri più anziani delle organizzazioni, i piloti più famosi e gli esperti del settore che descrivono ciò che ciascuno di loro apporta alla sfida delle corse globali.

La serie, inoltre, raccoglie le opinioni dei principali responsabili delle decisioni nel paddock del WEC. Questi, insieme ai contributi dei migliori piloti, del management e degli esperti di endurance, con le loro opinioni e conoscenze diverse, presentano una descrizione dettagliata di ogni marchio che gareggia nella categoria Hypercar.

Vengono anche esplorati gli aspetti storici di ciascun Costruttore, fornendo un prezioso background sul perché i marchi sono così rispettati da fan, piloti ed esperti del ramo.

La partenza della 6 Ore di Spa Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Grazie al regolamento Hypercar, l'alba di una nuova era di tanti Costruttori nel WEC è stata una celebrazione dell'impegno di alcuni dei più grandi nomi dell'industria automobilistica e del motorsport, quindi abbiamo ritenuto che necessitasse di un'immersione profonda per capire cosa rende questi marchi iconici così competitivi", ha dichiarato l'AD del FIA WEC, Frédéric Lequien.

"Il livello di dedizione si manifesta in pista. Lo vediamo gara per gara e giro per giro. Ma dietro le quinte ci sono fondamenta profonde e interi livelli di eccellenza tecnica, sportiva e di marketing che non si vedono".

"Meet the Legends analizza questo aspetto per dare allo spettatore la possibilità di comprendere ogni marchio e le caratteristiche uniche che porta nel WEC. La diversità tra di loro è qualcosa che dovrebbe essere celebrato e questi episodi lo fanno con una visione approfondita e un forte background".

Stéphane Andriolo, Direttore Vendite e Marketing dell'ACO e della 24 Ore di Le Mans, ha aggiunto: "Oggi le gare endurance vengono utilizzate per promuovere molto più di una nuova tecnologia, ma anche i marchi, ciò che rappresentano e come il pubblico li percepisce".

"La 24 Ore di Le Mans e il FIA WEC offrono ai principali Costruttori la piattaforma ideale per raccontare la loro storia. La serie 'Meet the Legends' consentirà ai telespettatori di guardare dietro le quinte e di capire perché alcune delle principali case automobilistiche del mondo scelgono di correre con il FIA WEC".

La serie inizierà a novembre, con la Ferrari che inaugurerà la lista delle puntate. Sarà il modo perfetto per i fan di ricaricare la loro visione e la loro passione per il WEC mentre la stagione volge al termine e l'attesa inizia a crescere per un'altra emozionante stagione all'inizio del 2025, in occasione dell'apertura con la 1812 km del Qatar.

Azione di gara Foto di: JEP / Motorsport Images

Il programma completo di "Meet the Legends"

Ep1: L'incrollabile devozione dei Tifosi - Ferrari

Ep2: Nessuna sfida è troppo grande - Alpine

Ep3: Correre con fascino - Peugeot

Ep4: Lo stile americano di gareggiare - Cadillac

Ep5: L'eredità del motorsport guidata dall'eccellenza - Porsche

Ep6: Una storia di corse unica - Lamborghini

Ep7: L'arte della velocità - BMW M

Ep8: La ricerca implacabile di inventare il futuro - Toyota