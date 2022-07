WEC | Aria di casa per Prema: "Il potenziale c'è, va sfruttato"

Carica lettore audio

Gara di casa per la Prema, che per la prima volta sarà in azione davanti ai tifosi italiani nel round tricolore del FIA World Endurance Championship.

La squadra che schiera Robert Kubica/Louis Delétraz/Lorenzo Colombo sulla Oreca 07-Gibson #9 è determinata a disputare una bella 6h di Monza, dando la caccia al successo in Classe LMP2.

Dopo il podio conseguito alla 24h di Le Mans, in casa Prema c'è grande fermento per l'appuntamento sul Tempio della Velocità, per il quale si è preparata prendendo parte alla 4h della ELMS di domenica scorsa, dove però il kit aerodinamico era quello con più alto carico aerodinamico rispetto a quanto imposto dalle regole del Mondiale.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 Gibson LMP2 di Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

"È fantastico poter correre a Monza, la gara di casa, col nostro nuovo programma WEC, soprattutto dopo la grande esperienza vissuta alla 24 Ore di Le Mans", ha dichiarato il team principal, Rene Rosin.

"Ovviamente, anche se conosciamo molte cose di questo circuito, per noi sarà solo la seconda volta che vi correremo con una vettura prototipo e c'è ancora molto da imparare".

"Contiamo su Robert, Louis e Lorenzo, che finora sono stati fantastici, e vogliamo sostenerli pienamente con il lavoro di squadra in un evento che presenta molte sfide ed elementi difficili".

"Penso che abbiamo dimostrato di avere del potenziale, ma dobbiamo lavorare sodo per metterlo in pratica ed essere competitivi di settimana in settimana".