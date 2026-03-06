Vai al contenuto principale

WEC

WEC | L'argento vivo brilla ancora sulle Ferrari 296 LMGT3 di AF Corse

Le GT3 di Maranello debutteranno nel Mondiale in versione EVO e grazie allo sponsor Vista Jet è stata confermata la colorazione argento-rossa, con lo schema di base simile a quello delle 499P.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Vista AF Corse, Ferrari 296 LMGT3 EVO

La AF Corse ha presentato la livrea delle Ferrari 296 che prenderanno parte alla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship in Classe LMGT3.

Mentre la colorazione rimane in linea con quelle degli anni passati, la grande novità per le due vetture di Maranello preparate dal team di Piacenza riguarda l'esordio del pacchetto EVO, che come auspicano al Cavallino Rampante potrà garantire un salto di qualità a livello prestazionale in tutte le piste.

Confermatissimi gli ormai scafati equipaggi, con gli ufficiali Alessio Rovera e Davide Rigon destinati, rispettivamente alla Ferrari #21 e #54, in affiancamento ai loro colleghi Simon Mann/François Heriau e Francesco Castellacci/Thomas Flohr.

E proprio il Bronze svizzero continua ad essere protagonista marchiando entrambe le 296 con lo sponsor della sua azienda di voli privati Vista Jet, che ancora una volta si occuperà degli spostamenti di tutti gli uomini Ferrari in giro per il mondo.

L'argento vivo è impreziosito dalla doppia striscia rossa che quest'anno avvolge l'abitacolo, riprendendo lo schema di base scelto dalla Casa emiliana per le 499P impegnate in Classe HYPERCAR, con l'aggiunta di alcuni inserti che appaiono sul muso e sul retro.

Anche l'intera ala posteriore è rossa e le due 296 si distingueranno, come da regolamento, dagli specchietti differenti: argento per la #54 e rosso per la #21.

"Precisione ed eleganza si fondono nelle iconiche livree argento e rosso di Vista AF Corse per la stagione 2026. Rappresentando la Ferrari in Classe LMGT3 con le due vetture 296 LMGT3 Evo #54 e #21, la squadra torna per il terzo anno nel FIA WEC", si legge nella nota di accompagnamento alle immagini.

