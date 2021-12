WEC | Approvato il regolamento LMH-LMDh, niente più punti bonus

Il Consiglio Mondiale della FIA riunitosi mercoledì a Parigi ha apportato alcune modifiche per il World Endurance Championship.

In vista del 2022 il Regolamento Tecnico riguardante la Classe Hypercar - che come sappiamo comprende sia le vetture LMH che le LMDh grazie alla convergenza ACO/IMSA - è stato approvato.

Viene poi confermata la limitazione dei test per le Hypercar che entrano nel secondo anno di omologazione, come era già stato detto tempo addietro, in modo da limitare i costi.

Infine c'è un piccolo cambiamento anche al sistema di punteggio, che non prevede più assegnazione di bonus per chi conclude le corse al di fuori dalla Top10.

In precedenza veniva infatti dato 1 punto a chi completava gli eventi di 8 e 24 Ore, e 0.5 per chi raggiungeva il traguardo delle 6 Ore, cosa che non sarà più prevista.