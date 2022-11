WEC | Appendicite per Vandoorne, salta i Rookie Test con Peugeot Il belga è stato operato d'urgenza e sta bene, ma non potrà scendere in pista domenica a Sakhir per le prove collettive di fine campionato. Nei prossimi giorni il team del Leone comunicherà chi guiderà la 9X8 LMH al suo posto.