WEC | Anche Villeneuve in lizza per un posto sulla Vanwall LMH Il canadese ha provato la Vandervell della ByKolles a Barcellona la scorsa settimana e si giocherà un posto al fianco di Dillmann e Guerrieri per il 2023, ma molto dipenderà dal tipo di iscrizione che la squadra presenterà. In corsa anche De Oliveira.

Di: Gary Watkins Carica lettore audio Jacques Villeneuve è in corsa per un posto sulla Vanwall Hypercar del FIA WEC 2023. Il campione del mondo di Formula 1 1997 ha provato la Vandervell LMH qualche giorno fa in un test a Barcellona e il capo del team, Colin Kolles, ha detto che le possibilità per il canadese ci sarebbero. Kolles non ha voluto approfondire le prospettive di un ritorno del 51enne alle corse endurance dopo l'avventura in Peugeot LMP1 nel 2007-2008, specificando che l'uscita è stata organizzata per vedere se Villeneuve si trovava bene con la LMH sviluppata dalla squadra austriaca. "Lo scopo del test era vedere se Jacques si divertiva a guidare la macchina, non quanto fosse veloce", ha dichiarato Kolles a Motorsport.com. "Credo che gli sia piaciuto: ha guidato al mattino, ha avuto modo di assimilare le informazioni e poi è tornato in macchina nel pomeriggio". Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group Villeneuve ha condiviso la vettura nel primo dei tre giorni di test con Tom Dillmann ed Esteban Guerrieri, che sono i collaudatori ufficiali per la Vanwall e che faranno parte della squadra se la Vanwall sarà accettata nel WEC per la prossima stagione. Anche Joao Paulo de Oliveira ha girato a Barcellona ed è un altro candidato per un posto in squadra, avendo legami con Kolles che risalgono a quasi 20 anni fa. "Vorremmo presentare almeno un'iscrizione per il 2023, ma forse anche due", ha aggiunto Kolles. Sembra che l'ingresso di Villeneuve nel team possa dipendere dalla possibilità di presentare proprio una seconda iscrizione. Il processo di omologazione della Vandervell LMH è in corso e si sa che la vettura andrà nella galleria del vento della Sauber per i test aerodinamici ufficiali della FIA all'inizio del mese prossimo. La Vanwall ha intrapreso diversi test da aprile e in questo periodo ha completato più di una 24 Ore di Le Mans. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente WEC | La Classe LMP2 verso l'eliminazione nel 2024 Prossimo Articolo WEC | Consiglio Mondiale: novità per Qualifiche, gomme e GT3 2024 condivisioni