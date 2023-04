WEC | Anche la Peugeot si fa... Lego: arriva il Technic della 9X8

Carica lettore audio

Anche la Peugeot entra a far parte della famiglia Lego! Dal 1° maggio arriverà nei negozi la versione Technic della 9X8 Hypercar che corre nel FIA World Endurance Championship.

Già da inizio anno l'azienda dei mitici mattoncini danesi aveva pubblicato un primo elenco dei prodotti che sarebbero usciti nel 2023 e, per rimanere nell'ambito delle corse endurance, su tutti era spiccata la versione Speed Champions della Porsche 963 LMDh, uscita a marzo. La Peugeot era stata annunciata, ma senza una data, anche se le voci erano appunto legate ad una possibile versione Technic, seguendo le già presenti Ferrari, Porsche, McLaren, Chevrolet, Ford, Bugatti e Lamborghini sul mercato.

Nel fine settimana di Pasqua alcune foto 'rubate' della scatola del set avevano cominciato a circolare sul web ed oggi è arrivata l'ufficialità che la Peugeot 9X8 LMH di Lego Technic sarà disponibile nei negozi fra un paio di settimane.

Il numero dell'articolo è il 42156 ed è la fedele riproduzione del prototipo che ha esordito nel Mondiale Endurance a metà stagione 2022, tutt'ora impegnato nella serie e voglioso di lottare per la vittoria alla prossima 24h di Le Mans, caratterizzato dall'innovativa linea senza ala posteriore.

Peugeot 9X8 Hypercar, Lego Technic Photo by: Peugeot Sport

Gli ingegneri e disegnatori di Lego Group hanno lavorato a stretto contatto con quelli di Peugeot Sport per creare un modellino di 1775 pezzi in scala 1:10 che monta le classiche sospensioni attive delle produzioni Technic, oltre al motore V6 coi pistoni in movimento abbinato al sistema ibrido della parte anteriore, portiere apribili e gli elementi di illuminazione fosforescenti.

La 9X8 Lego Technic misura oltre 13cm di altezza, 22cm di larghezza e 50cm di lunghezza ed è stata presentata a Portimao, dove si terrà la 6h del FIA WEC domenica, ammirata in primis dai piloti della squadra francese, che l'hanno potuta prendere fra le mani per osservare ogni dettaglio da vicino.

Da notare che sulla fiancata appare il #93, ovvero quello della macchina guidata nella realtà da Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Éric Vergne, quest'ultimo grande appassionato dei Lego e di recente al lavoro sulla Ferrari Daytona SP3 Technic, come mostrato sui social.

Come dicevamo, il set verrà messo in vendita il 1° maggio sia nei negozi che sul sito Lego al prezzo di 199,99€.

Peugeot 9X8 Hypercar, Lego Technic Photo by: Peugeot Sport

“I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era delle corse e di ingegneria ibrida - ha dichiarato Kasper René Hansen, designer di Lego Group - Ricreare le forme e i dettagli di un'auto così affascinante utilizzando gli elementi Lego Technic non è stato facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il team di Peugeot a questo progetto e sono orgoglioso che insieme siamo riusciti a costruire realmente la versione Lego Technic di questa Hypercar”.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha aggiunto: “La nostra collaborazione tecnica con Lego Group è iniziata nel gennaio 2022, 6 mesi prima del debutto in gara della Peugeot 9X8, avvenuto alla 6 Ore di Monza. Abbiamo impiegato un anno per sviluppare completamente il progetto con i team tecnici e di design, il che ci ha permesso di trasporre direttamente i dettagli della 9X8 sul modello Lego Technic".

"Per entrambi i marchi era molto importante creare un modello che fosse il più realistico possibile. I team Peugeot, Peugeot Sport e Lego si sono incontrati numerose volte per mettere a punto lo sviluppo delle sospensioni e dei sistemi ibridi, che non possono essere riprodotti a partire dalle fotografie. Ringraziamo Lego Group per questo progetto, siamo molto orgogliosi e colpiti dal risultato finale che va oltre ogni nostra immaginazione”.

