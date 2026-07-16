WEC | Altro passo avanti Ford: montato e accesso il motore V8 sul telaio Oreca LMDh

Ford Racing compie un altro passo avanti verso l'atteso debutto in pista della sua nuovissima LMDh per il FIA World Endurance Championship 2027 con l'installazione del motore e la sua accensione sul telaio Oreca.

Poco tempo fa, la Casa dell'Ovale Blu aveva pubblicato un video sui social per fare sentire il suono del propulsore aspirato V8 da 5.4 litri di derivazione Coyote, provato nella sede di Dearborn, dove negli ultimi mesi è stato assemblato dal team di ingegneri scelti appositamente dal marchio statunitense per questa avventura.

La scorsa settimana, invece, il tutto è stato spedito in Francia e, presso la sede di Oreca situata al Paul Ricard - dove verrà eseguito il primo Shakedown - il motore ha trovato la sua collocazione sul telaio, abbinato al sistema ibrido Bosch.

"La scorsa settimana, il programma Hypercar di Ford Racing nel WEC ha raggiunto una delle tappe più significative fino ad oggi: l'accensione del motore sul telaio è il momento in cui il programma ha preso davvero vita al di fuori delle sale di prova di Dearborn", ha commentato Dan Sayers, Responsabile del programma WEC di Ford Racing.

"Questo momento è stato il culmine di mesi di lavoro meticoloso. La Hypercar Ford presenta un telaio sviluppato in collaborazione con Oreca ed è alimentata da un motore progettato, sviluppato e costruito internamente presso la nostra sede nel Michigan. È importante sottolineare che funge da collegamento diretto con i nostri veicoli ad alte prestazioni di serie, oltre ad accelerare il trasferimento di tecnologia dalla pista alla strada".

Sayers ha poi voluto sottolineare come questo sia stato un punto successivo a mesi di duro lavoro svolto dietro le quinte per capire che genere di motore creare per le gare del Mondiale.

"Riflettendo sul percorso che ci ha portato fino a questo punto, sono orgoglioso del lavoro preparatorio svolto molto prima che il motore venisse inviato in Francia e acceso. La fase di sviluppo sta già dando risultati molto promettenti sui banchi prova a Dearborn, dove abbiamo spinto al limite le sue prestazioni e la sua durata, imparando molto allo stesso tempo".

"Quel lavoro, unito ai progressi paralleli sul lato del telaio con Oreca, è ora confluito in un pacchetto completo pronto per la fase successiva e l'accensione del motore in Oreca è più di un momento simbolico: è una fase di verifica fondamentale".

"Stiamo gestendo internamente ogni aspetto relativo al motore, e lo facciamo perché così possiamo reagire più rapidamente, imparare più in fretta e trasferire queste conoscenze alla fase di produzione. Sentire il V8 Coyote prendere vita per la prima volta nella sua sede naturale ha confermato che i mesi di lavoro di integrazione tra i team del gruppo motopropulsore e del telaio hanno dato i loro frutti".

Ora inizia il conto alla rovescia per i test di sviluppo, che come detto cominceranno direttamente a Le Castellet ad agosto, per poi spostarsi sui tracciati europei e arrivare alla successiva fase di prove negli Stati Uniti, per svolgere infine l'omologazione della vettura.

Qui entreranno in gioco i sei piloti ufficiali già annunciati per questa avventura, ovvero Logan Sargeant, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller, Nick Yelloly, Tom Blomqvist e Matt Campbell, che si alterneranno tra vettura vera e propria e simulatore per correlare al meglio tutti i dati.

"Guardando al futuro, abbiamo molti giri da percorrere nel corso dell’anno, ma il lavoro è già iniziato e sono entusiasta di ciò che ci aspetta. I test in pista inizieranno ad agosto e si concentreranno su prestazioni, affidabilità, integrazione del sistema ibrido e validazione aerodinamica in condizioni volte a simulare le esigenze della competizione nel WEC e alla 24h di Le Mans".

"La formazione dei piloti avrà un ruolo centrale in questa prossima fase. Tutti e sei, con le loro indicazioni anche attraverso il lavoro al simulatore e durante i prossimi test saranno fondamentali man mano che il programma passerà dal mondo virtuale alla pista".

"Ovviamente siamo ancora agli inizi e abbiamo un’enorme mole di lavoro davanti a noi, ma le simulazioni e i dati al banco prova ci offrono un’ottima base; tuttavia, nulla può sostituire ciò che i piloti percepiscono attraverso il volante e il sedile una volta che siamo effettivamente in pista. È proprio quel ciclo di riscontri che perfezionerà davvero questa vettura nei prossimi mesi".