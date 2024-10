WEC | Alpine vuole fare di tutto per tenere Mick Schumacher

Alpine ha dichiarato che sta facendo tutto il possibile per trattenere Mick Schumacher nella sua formazione per il FIA WEC 2025.

Il tedesco si è unito alla squadra francese quest'anno per correre con la A424 LMDh #36, al fianco di Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere, ma aspira ancora a tornare in F1 e ha chiarito in più occasioni che la sua priorità per il 2025 essere al via dei GP.

In risposta alle speculazioni sul suo futuro, Philippe Sinault, team principal di Signatech Alpine, ha dichiarato che il marchio francese sta dialogando attivamente con il 25enne per convincerlo a rimanere in squadra per la seconda stagione consecutiva.

"Se sono fiducioso? È difficile da dire. Spero che rimanga - ha detto a Motorsport.com - Noi insistiamo e gli abbiamo detto subito che per noi è un punto davvero fondamentale la sua permanenza nel programma".

"Ma non ho nulla in mano. La Formula 1 è sempre la Formula 1. Dobbiamo aspettare ancora. Spero che a breve termine avremo qualche notizia in merito".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere, #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images

La stessa Alpine ha preso in considerazione Schumacher per un posto nella sua squadra di F1 l'anno prossimo, mentre discuteva del sostituto di Esteban Ocon, destinato alla Haas, ma alla fine ha scelto il suo pilota junior Jack Doohan come partner di Pierre Gasly.

Il capo di Alpine Motorsport, Bruno Famin, che ha un ruolo di gestione sia nel programma di F1 che in quello del WEC, ha dichiarato di essere rimasto impressionato dalle prestazioni di Schumacher quest'anno e spera che continui a far parte della squadra anche nel 2025.

"Sono molto contento di Mick. Ha fatto un ottimo lavoro - ha dichiarato Famin a Motorsport.com - Il suo adattamento all'endurance è stato incredibile, molto veloce, molto bravo, tutti sanno che per un pilota di monoposto non è facile".

"E soprattutto all'inizio dell'anno era molto concentrato su come ottenere un posto in Formula 1 e lo è ancora. Ma se si mette da parte questo aspetto, è molto concentrato sul programma WEC. Anche ad Austin abbiamo visto quanto fosse veloce in gara. Sono molto contento di Mick, se avremo l'opportunità di continuare insieme ne saremo davvero felici".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Photo by: Andreas Beil

Le possibilità di un ritorno di Schumacher in F1 a breve termine sembrano scarse, visto che solo la Sauber ha un sedile libero per il 2025.

Alla domanda su cosa può fare Alpine per mantenerlo nel team il prossimo anno, Famin ha risposto: "Essere migliori. Non si tratta solo di quello che può fare la squadra, ma anche della sua scelta personale".

"Sappiamo tutti che la priorità numero uno di Mick sarebbe quella di avere la possibilità di tornare in F1, ma sappiamo che è rimasto un solo posto a disposizione; vediamo cosa faremo, quale sarà la decisione finale. Da parte nostra saremo felici se rimanesse".

Sia Famin che Sinault hanno dichiarato di sperare che Schumacher prolunghi il suo rapporto con l'Alpine se non riuscirà a trovare un modo per tornare in F1 il prossimo anno.

Sinault ha anche aggiunto: "Penso che abbiamo fatto un buon lavoro insieme. Sono molto contento del suo livello di prestazioni, del suo ritmo, del suo impegno, e credo che anche lui sia molto contento del lavoro. Se non sarà in F1, saremo più vicini a continuare a lavorare insieme".

Schumacher: "Il podio in Giappone non cambia nulla"

Schumacher, Lapierre e Vaxiviere si sono classificati terzi nel penultimo appuntamento stagionale di questo mese al Fuji, conquistando il primo podio per l'Alpine A424.

Il risultato ha segnato anche il primo podio di Schumacher dal 2020 quando era in F2, non essendo mai arrivato oltre il sesto posto nei suoi due anni in F1.

Ma il venticinquenne ha dichiarato che il risultato ottenuto in Giappone non avrà alcuna influenza su dove correrà nel 2025.

"Al momento siamo solo contenti del podio. Qualsiasi cosa accada per il futuro, sarà decisa a un certo punto entro l'anno, si spera. Non appena saprò cosa farò, sicuramente pubblicherò un comunicato stampa e lo farò sapere a tutti voi".

"Ma sicuramente la speranza è la Formula 1, perché è quello che sognavo fin da quando ero bambino. Però è sicuramente una bella sensazione essere nel WEC".