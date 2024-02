WEC | Alpine: un guasto al motore non ferma i progressi graduali

La Alpine ha ufficialmente dato il via alla nuova avventura 2024 nel FIA World Endurance Championship con la A424 LMDh prendendo parte ai test del Prologo andati in scena lunedì e martedì a Lusail.

In Qatar sabato si disputa la 1812 Km che apre il campionato e nel team francese si cerca di affrontare a cuor leggero l'impegno, con la consapevolezza che le cose da imparare sono tantissime e non ci si potrà permettere errori perdendo tempo.

Intanto nelle prove collettive le due vetture preparate dal team Signatech hanno percorso insieme 467 giri per un totale di 2.530 km di dati e informazioni raccolte con Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul-Loup Chatin (#35) e Matthieu Vaxiviere/Mick Schumacher/Nicolas Lapierre (#36).

L'unico guaio si è verificato sulla prima vettura quando Milesi ha dovuto parcheggiare nella via di fuga per un problema al motore, poi sistemato tornando in azione; per il resto, c'è anche chi sta affrontando il primissimo impegno in questa serie, parlando ovviamente di Schumacher.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Photo by: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo lavorato duramente per migliorare tutti gli aspetti della vettura. Il Prologo mi ha anche permesso di assaggiare alcune delle sfide delle gare di durata, come la gestione del traffico, ed è stato utile fare affidamento sulla mia conoscenza del tracciato per orientarmi", ha detto il tedesco.

"Abbiamo fatto molti km per raccogliere informazioni e non vedo l'ora di partecipare alla mia prima gara. L'obiettivo sarà quello di disputare una gara seria, sfruttare al meglio il nostro pacchetto e concluderla".

Milesi ha invece guardato i lati positivi: "È stato un Prologo positivo che ci ha permesso di scoprire il Qatar, dove alcuni team hanno avuto la possibilità di effettuare dei test quest'inverno".

"Abbiamo trascorso due buone giornate durante le quali abbiamo imparato molto sulla macchina e sulla pista, migliorando in diverse aree. Ora abbiamo una buona base su cui lavorare durante le Libere. Stiamo facendo progressi graduali durante questa lunga settimana e siamo tutti impazienti di vedere cosa ci riserverà la gara".

Il suo compagno Habsburg aggiunge: "Mi sono divertito molto con la squadra durante il Prologo. Questo fine settimana ero un po' nervoso prima dei primi giri in una sessione ufficiale, ma abbiamo fatto un buon test".

"In questa prima volta in pista contro tutti gli altri costruttori, siamo migliorati da una sessione all'altra. Non vedo l'ora di affrontarli tutti in gara con i miei compagni di squadra!".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Photo by: Erik Junius

Chatin gli fa eco: "E' stato un buon Prologo nel complesso e possiamo ritenerci piuttosto soddisfatti. Avevamo un grande piano di test da completare e siamo riusciti a portarlo a termine per dare agli ingegneri molti dati da analizzare da qui a giovedì".

"Abbiamo avuto un problema al motore, ma la squadra ha fatto un lavoro veloce ed eccellente per cambiarlo e rimetterci in pista. In queste condizioni, questo grande sforzo collettivo per la prima volta con una nuova vettura evidenzia la forza del team".

Vaxiviere commenta: "Il Prologo è stato gratificante sotto più punti di vista. Abbiamo preso le misure del circuito di Lusail continuando il nostro lavoro approfondito con la A424".

"Siamo andati nella giusta direzione, le sessioni sono andate bene e abbiamo imparato molto in diverse aree del funzionamento della nostra LMDh. Continueremo a lavorare sodo per progredire passo dopo passo, e l'intensità aumenterà fino alla nostra prima gara di sabato!"

Carico pure Lapierre: "Questo Prologo è stato particolarmente emozionante perché era la prima sessione ufficiale del nostro progetto con la A424. Nel complesso, le cose sono andate abbastanza bene e abbiamo provato tutto ciò che volevamo sulla vettura, sulla gestione dell'energia e sui pneumatici, ma questa settimana frenetica è appena iniziata".

"In due giorni abbiamo imparato molto in condizioni diverse. Dobbiamo analizzare rapidamente tutti i dati raccolti per mettere a punto il nostro assetto e preparare la nostra strategia".

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Photo by: Erik Junius

Philippe Sinault, Team Principal della Alpine, chiosa: "Sapevamo che il Prologo sarebbe stato intenso, e così è stato, con un programma rinnovato che ha costretto l'intera squadra e gli organizzatori a dimostrare la loro capacità di adattamento".

"È stata una prova generale in piena regola per piloti, ingegneri e meccanici. Nel complesso, i due giorni sono stati soddisfacenti. La squadra è a posto, i processi sono chiaramente definiti e tutti lavorano bene come unità, con una sana dose di emulazione tra i vari membri".

"Abbiamo fatto alcuni brevi giri con diversi stint lunghi, il che è la chiave per familiarizzare con le mescole Michelin disponibili per la gara. La squadra ha reagito molto bene al problema al motore, l'abbiamo affrontato velocemente e con calma per ridurre al minimo la perdita di tempo, il che ci ha permesso di completare il nostro programma".

"Le prossime ore saranno utilizzate per ricostruire le vetture prima di iniziare il nostro primo weekend di gara qui in Qatar".