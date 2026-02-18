WEC | Alpine, ultimo atto: ecco la A424 con le novità per il 2026

Vai al contenuto principale

La Casa francese ha mostrato la livrea delle sue LMDh che affronteranno per l'ultimo anno la sfida in Classe HYPERCAR, alla quale si presentano con una aerodinamica modificata. Da Costa è sulla #35 con Habsburg e Milesi, Martins condividerà la #36 con Gounon e Makowiecki.

Francesco Corghi
Modificato:
Alpine A424 2026

Foto di: Alpine

L'Alpine Endurance Team ha presentato la A424 che prenderà parte alla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, ultimo ballo della Casa francese che la settimana scorsa ha annunciato la chiusura del programma Hypercar.

Un vero peccato perché negli ultimi mesi la squadra capitanata dal Team Principal, Philippe Sinault, e dal Direttore Sportivo, Nicolas Lapierre, ha lavorato alacremente per aggiornare e rendere ulteriormente competitiva la LMDh telaiata Oreca che andrà ad affrontare per un ultima volta gli avversari della categoria HYPERCAR nella massima serie di durata.

Infatti, al Joker Evo speso fra 2024 e 2025 per crescere a livello di motore e relativa affidabilità, l'inverno attuale è servito per modificare l'aerodinamica del prototipo ibrido, ora pronto ad essere più reattivo in tutte le piste, dato che il progetto iniziale era molto legato alle prestazioni a poco carico che si hanno a Le Mans.

Stavolta i tecnici transalpini hanno rivisto la parte inferiore del muso e lo splitter, oltre all'inclinazione delle appendici poste lateralmente sotto ai fanali, mentre al posteriore il diffusore non presenta più le bandelle centrali.

Ancora una volta è il blu elettrico a spiccare su tutta la vettura, con una nuova linea per gli inserti bianchi e blu che vanno a comporre il tricolore della Francia abbracciando il retrotreno nei passaruota snodandosi attorno all'abitacolo, la cui calotta è argentata per riflettere meglio il sole e incamerare meno caldo, con la pinna del cofano motore completamente nera su cui appare il logo Alpine.

Per quel che riguarda gli equipaggi, sono stati confermati sulla #35 Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, ai quali si unirà il neoarrivato António Félix Da Costa, mentre la #36 vedrà la novità Victor Martins condividere il volante con Jules Gounon e Frédéric Makowiecki.

