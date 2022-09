WEC | Alpine, speranze Mondiali vive: "Lotteremo fino alla fine"

Carica lettore audio

La Alpine torna a casa dalla 6h del Fuji con un terzo posto e ancora la possibilità di lottare per il titolo nel FIA World Endurance Championship quando manca solo la 8h del Bahrain in calendario.

Ma sarà davvero così? La domanda sappiamo benissimo che è scomoda e anche un po' retorica, ma d'altra parte è lecito chiedersi cosa effettivamente si direbbe se una vettura di vecchia generazione come la A480 LMP1 preparata dal Team Signatech dovesse battere le nuove Hypercar.

Fatto sta che la partita - politica e sportiva - parte sullo zero a zero. Questo perché con il terzo posto ottenuto da Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxivière nel Sol Levante, la situazione in classifica piloti è alla pari con il trio Toyota formato da Buemi/Hartley/Hirakawa, vincitore della gara.

L'Alpine Elf Endurance Team è invece a -26 dai giapponesi tra i Costruttori, ma con 39 lunghezze in palio a Sakhir c'è ancora speranza.

Podio: #36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo disputato una gara pulita e solida, con una strategia abbastanza semplice perché non ci sono stati incidenti in pista. Abbiamo avuto una bella battaglia con la Peugeot", dice Lapierre.

"È stato bello lottare con una vettura con un'autonomia e un ritmo simili. Siamo un po' delusi per il risultato finale, ma ci troviamo a pari punti in campionato, quindi lotteremo finché ci sarà speranza!".

Negrão aggiunge: "Ho fatto una buona partenza e ho cercato di rimanere in contatto con le Toyota, ma è diventato difficile non appena siamo entrati nel traffico. Questo ha permesso a una Peugeot di superarci, ma abbiamo contrattaccato perfettamente anticipando una sosta".

"Abbiamo disputato una buona gara, i meccanici e gli ingegneri erano in ottima forma e ora è tutto da giocare in Bahrain. Sta a noi sfruttare al meglio le nostre opportunità!".

Vaxivière fa eco ai compagni: "Abbiamo fatto una gara fantastica, solida e pulita come sempre. Ci mancava un po' di ritmo per lottare con i leader o per puntare alla vittoria, ma la macchina era ben bilanciata e il degrado degli pneumatici era sotto controllo".

"Non sono completamente soddisfatto del fine settimana perché mi piace vincere, ma siamo ancora in testa al campionato in vista del Bahrain, dove abbiamo tutto da guadagnare!"

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

Al Fuji la gara è stata lineare e priva di interruzioni o episodi particolari che potessero rimescolare le carte, dunque tutti i valori in campo sono stati più evidenti, almeno per come è l'attuale situazione.

Alla 24h di Le Mans la Alpine era stata fatta fuori dalla lotta per la vittoria a priori con un Balance of Performance che le ha tagliato le gambe, cosa notata per altro dai rivali di Toyota che con il team principal Kamui Kobayashi avevano evidenziato.

In Bahrain la speranza è che si lotti alla pari in termini di prestazioni, seppur le due GR010 Hybrid nipponiche possano effettivamente giocarsela meglio come strategie rispetto alla singola A480 #36.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1: André Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

"Nonostante la frustrazione dovuta alla mancanza di azione in pista, questa gara è stata come ce l'aspettavamo - ha dichiarato Philippe Sinault, Team Principal della Alpine - Sapevamo che sarebbe stato difficile sfidare le Toyota sulla loro pista di casa".

"Senza safety car, è stata dura fare la differenza dal punto di vista strategico, ma la squadra è stata ancora una volta eccellente nelle operazioni; lo si è visto nella battaglia per riconquistare il terzo posto contro la Peugeot".

"Siamo saliti sul podio e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di rimanere in lizza per il titolo in Bahrain. È una situazione che non osavamo immaginare all'inizio della stagione. Ora dobbiamo rimanere carichi e lottare fino alla fine!"