WEC | Alpine non userà il motore di F1 come base per la LMDh

Bruno Famin, direttore esecutivo di Alpine Racing, ha rivelato che l'adozione del V6 da 1,6 litri di F1 come punto di partenza per il motore a combustione interna dell'ibrido LMDh non è mai stata presa in considerazione per motivi di costi e complessità.

Ha spiegato che, tuttavia, Alpine avrebbe potuto soddisfare i requisiti di chilometraggio e di potenza per la LMDh con un'unità sviluppata a partire dal V6 di F1, pur avendo ritenuto più vantaggiose delle soluzioni di altro tipo.

"Il chilometraggio è più o meno lo stesso: con la regola dei tre motori per una stagione in F1 sarebbe andato bene", ha detto a Motorsport.com Famin, che è stato direttore tecnico del progetto turbodiesel della Peugeot 908 LMP1 nel periodo 2007-2011.

"Ma possiamo trovare gli oltre 500 kW (la potenza target di 670 CV per le LMDh) in modo molto più semplice e molto più economico. Molto più semplice anche in termini di progettazione e manutenzione".

Famin ha anche rivelato che il marchio Renault, che ha annunciato il suo programma nell'ottobre 2021, sta già facendo girare il motore della sua LMDh al banco di prova dello stabilimento di Viry-Chatillon, a Parigi.

"Il concetto è stato finalizzato da tempo e stiamo già effettuando test e sviluppi", ha dichiarato. "È già sul banco di prova da un po' di tempo: siamo molto soddisfatti perché si sta sviluppando abbastanza bene".

Famin non ha voluto rivelare alcun dettaglio tecnico del motore, né se si tratti di un'unità personalizzata o basata su un propulsore di serie.

Inoltre, non ha voluto dire quando il marchio prevede di scendere in pista con la LMDh sviluppata in collaborazione con il costruttore francese Oreca, che ha anche sviluppato la A480, progetto LMP1 ereditato da Alpine, che ha corso nelle ultime due stagioni nella classe Hypercar del WEC con Signatech.

ORECA also partnered in developing the A480 grandfathered LMP1 Alpine has used to contest the WEC's Hypercar class Photo by: JEP / Motorsport Images

"Per il momento non forniremo molte informazioni in merito, ma il nostro obiettivo è quello di avere la vettura in pista il prima possibile per effettuare un numero sufficiente di test prima dell'inizio della stagione 2024", ha dichiarato.

Ha suggerito che per avere una vettura funzionante nelle mani della Signatech ci vorrà ancora un po' di tempo, perché l'Oreca ha lavorato seriamente sul progetto Alpine solo dopo aver terminato l'Acura ARX-06 LMDh in estate.

"L'Oreca non era in grado di gestire due programmi di progettazione insieme e ha appena terminato l'Acura", ha detto. "Ora stiamo lavorando sodo insieme per sviluppare la vettura, ma naturalmente abbiamo bisogno di alcuni mesi prima di poterla mettere in pista. Stiamo procedendo bene secondo le tempistiche del progetto, tutto si muove".

Famin ha spiegato che la capacità dell'Oreca è stata presa in considerazione nella decisione di Alpine di debuttare nella LMDh nel 2024 anziché nel 2023, prima stagione della categoria.

Laurent Rossi, boss di Alpine, ha precedentemente suggerito che il marchio potrebbe utilizzare le risorse del team di F1 di Enstone per lo sviluppo della LMDh, ma Famin ha minimizzato.

"I regolamenti della LMDh non sono molto ambiziosi in termini di prestazioni aerodinamiche, quindi non è necessaria l'ultima tecnologia all'avanguardia in termini di aerodinamica", ha spiegato.

"Credo che il valore aggiunto che possiamo apportare sia nello sviluppo del gruppo motore, nella gestione dell'energia e nell'impatto del sistema ibrido sulla dinamica della vettura".

"Si tratta di know-how che abbiamo nello stabilimento di Viry, ma se abbiamo bisogno di altro, perché non utilizzare le strutture di Enstone?".

Famin ha confermato che l'Alpine LMDh sarà omologato sia dalla FIA per il WEC che dall'IMSA per la serie nordamericana.

Ha spiegato che questo aprirà la possibilità di far correre delle vetture clienti nell'IMSA WeatherTech SportsCar. "Saremo felici di vendere le vetture e se avremo un team di clienti negli Stati Uniti ne saremo molto felici", ha dichiarato.

Enstone facilities are unlikely to be called upon in developing the LMDh contender Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images