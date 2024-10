WEC | Alpine mischia i piloti in Bahrain, Martins ai Rookie Test

La Alpine ha annunciato che presenterà Victor Martins come pilota per i Rookie Test che avranno luogo in Bahrain dopo l'ultima tappa del FIA World Endurance Championship.

Alla gara conclusiva della stagione 2024, è stato confermato Jules Gounon al posto di Nicolas Lapierre, che per la prima volta sarà impegnato al muretto nella nuova veste di Direttore Sportivo.

Per l'occasione, sono stati anche modificati gli equipaggi, con Charles Milesi che passerà al volante della vettura #36 con Mick Schumacher e Matthieu Vaxivière, mentre Gounon condividerà l'abitacolo con Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin.

Domenica 3 novembre, invece, per la prima volta Martins salirà a bordo della A424 LMDh, facendo l'esordio su un prototipo dopo le esperienze in FIA Formula 2 e in Alpine Academy.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Foto di: JEP / Motorsport Images

"Sono molto felice di questa opportunità e sono molto grato all'Alpine Endurance Team per avermi permesso di continuare a imparare nel mondo del motorsport", ha detto il 23enne francese.

"È un'opportunità per me di continuare a fare esperienza con nuovi ingegneri e una nuova vettura, oltre che un'occasione per mostrare il mio potenziale".

"Anche se sono molto concentrato sul mio percorso in monoposto, è una sfida che accetto con piacere e spero che riusciremo a sfruttare al massimo la giornata dei Rookie Test, sia da parte mia per imparare, ma anche per permettere al team di avere buoni dati come parte del loro sviluppo. Non vedo l'ora di scoprire questa Hypercar, che sembra molto veloce!"

Il Team Principal, Philippe Sinault, ha aggiunto: "Dopo il buon risultato ottenuto al Fuji, la squadra sta ora rivolgendo la sua attenzione all'ultima sfida di questa stagione. Dall'altra parte del muretto dei box, Nicolas Lapierre inizierà il suo nuovo ruolo dal Bahrain per prepararsi alla prossima".

"Charles Milesi lo sostituirà sulla vettura #36, insieme a Mick e Matthieu. La vettura #35 sarà guidata da tre piloti che ormai si conoscono bene: Jules, Paul-Loup e Ferdinand. Questa scelta è stata dettata più da ragioni pratiche che strategiche. Nel tempo a disposizione, abbiamo dovuto considerare la migliore combinazione in termini di dimensioni e compatibilità dei piloti".

"Avremo anche l'opportunità di far correre Victor Martins nella sessione di Rookie Test. È un pilota eccellente che conosciamo bene, membro dell'Alpine Academy e che lavora molto con il team di Formula 1 al simulatore. Vogliamo fargli fare una nuova esperienza al volante di un prototipo endurance e potrà portare una nuova prospettiva alla nostra Hypercar, che è sempre interessante in questa fase del programma".