WEC: Alpine, Jota e Porsche in Pole Position a Portimao

Alpine, Jote e Porsche hanno ottenuto le Pole Position per la 8h di Portimão, secondo round del FIA World Endurance Championship che andrà in scena domani in Portogallo.

Sui 4,653km dell'Algarve la sessione di Qualifica ha regalato emozioni, anche perché moltissimi tempi sono stati tolti per il non rispetto dei famigerati track-limits.

HYPERCAR - LMP2: Alpine e Jota sugli Scudi

Grandissimo colpaccio piazzato dal Team Signatech, la cui Alpine A480-Gibson LMP1 #36 conquista la Pole Position della Classe Hypercar battendo le due Toyota.

Un velocissimo Matthieu Vaxivière ferma il cronometro sull'1'30"364 che gli consente di precedere per apena 0"094 la GR010 Hybrid #8 di Brendon Hartley, mentre la #7 di Mike Conway conclude terza a 0"176.

Nella categoria Hypercar soffre invece la nuova Glickenhaus 007 LMH #709, che Richard Westbrook non riesce a piazzare oltre l'11° posto generale accusando un distacco di 1"8 dalla vetta.

Le Toyota sono ancora una volta emerse quando contava, dopo essersi nascoste per tutte le prove libere, ma le LMP2 sono comunque state rapide.

E qui una bella doppietta la firmano i ragazzi della Jota Sport, con la Oreca 07-Gibson #28 di Tom Blomqvist che in 1'31"210 batte la #38 del suo compagno di squadra António Félix Da Costa per pochi centesimi. Entrambi si piazzano in Top5 assoluta.

Job Van Uitert con la Oreca #29 regala al Racing Team Nederland il terzo posto LMP2 e la Pole Position della categoria Pro-Am, mentre Paul Di Resta (#22 United Autosports) e Robin Frijns (#31 Team WRT) si piazzano in settima ed ottava posizione, tenendosi dietro Alex Brundle (#34 Inter Europol Competition).

Completa la Top10 assoluta Norman Nato con la Oreca #70 del RealTeam Racing/TDS, firmando anche il secondo posto Pro-Am. Il terzo va invece a Ben Hanley (#21 DragonSpeed USA), dodicesimo dietro la Glickenhaus.

LMGTE: doppietta Porsche, bene la Ferrari-Cetilar

Combattutissima la manche delle LMGTE, entrate per prime in pista e subito protagoniste di diversi crono cancellati per track-limits non rispettati.

Da questo punto di vista, quello che ne fa maggiormente le spese è Daniel Serra, che con la Ferrari 488 #52 di AF Corse si vede retrocedere in fondo alla classifica.

Fra le LMGTE Pro il primato lo stacca Kévin Estre con la Porsche 911 RSR-19 #92 in 1'37"986, rifilando 0"373 alla Ferrari 488 #51 di James Calado (AF Corse) e 0"403 al suo compagno di squadra Gimmi Bruni (#91). Serra invece scende infuriato dalla sua Rossa, non avendo il tempo materiale per provare un altro giro veloce.

Dopo l'errore commesso a Spa, Egidio Perfetti si riscatta alla grandissima in Classe LMGTE Am ottenendo la Pole Position in 1'40"191 con la Porsche del Team Project 1.

Vicinissimo a lui c'è Christian Ried con la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, mentre il terzo posto va all'ottimo Roberto Lacorte, al volante della Ferrari #47 di Cetilar Racing-AF Corse.

Top5 anche per le 488 di Thomas Flohr (#54 AF Corse) e Manuela Gostner (#85 Iron Lynx/Iron Dames), con lo svizzero che ha rischiato grosso andando in testacoda dopo il primo giro, causando anche una bandiera gialla che ha rovinato il tentativo di alcuni rivali.

Bene anche Takeshi Kimura sulla Ferari #57 di Kessel-CarGuy Racing, sesto con dietro Paul Dalla Lana (#98 NorthWest AMR), il migliore delle Aston Martin Vantage con alle spalle quella #777 di Satoshi Hoshino (D'Station Racing-TF Sport).

Completano la classifica la Porsche #86 di GR Racing nelle mani di Michael Wainwright, la Aston Martin #33 di Ben Keating (TF Sport), la Ferrari #60 di Claudio Schiavoni (Iron Lynx) e Dominique Bastien con la Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing.

La 8h di Portimão, secondo round del FIA WEC 2021, sarà visibile su Motorsport.tv, con partenza alle ore 12;00.