WEC | Alpine fa provare Armstrong e Caldwell in vista del 2023

Carica lettore audio

Entrambi i piloti avranno l'occasione di provare per la prima volta un'Oreca 07 all'indomani della gara finale del WEC al Bahrain International Circuit, dove l'Alpine A480-Gibson farà la sua ultima uscita nella classe Hypercar.

Dal 2023 il team francese tornerà in LMP2 con due esemplari del prototipo Oreca che ha precedentemente gestito nelle stagioni 2018 e 2018-19, mentre in parallelo si dedicherà alla costruzione e sviluppo della nuova LMDh per il 2024.

Il capo, Philippe Sinault, ha svelato che entrambi i piloti saranno presi in considerazione per il programma WEC 2023, a seconda delle loro prestazioni nei test di domenica.

"Ogni volta che un pilota guida la mia auto, cerco di valutarlo - ha dichiarato il manager transalpino a Motorsport.com - Se saranno sulla vettura domenica, è perché hanno sicuramente un potenziale".

Mentre gli attuali piloti di Alpine, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière e André Negrão, dovrebbero essere confermati l'anno prossimo in vista del ritorno del marchio nella classe principale con la LMDh, la squadra avrà bisogno di altri concorrenti nel caso in cui l'ACO accetti una seconda iscrizione in LMP2.

Alpine deve inoltre avere un pilota di licenza Silver sulle sue LMP2 come previsto dal regolamento sportivo del WEC.

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Lilou Wadoux, Paul-Loup Chatin, Charles Milesi Photo by: Masahide Kamio

Caldwell è una novità di quest'anno alla Alpine Academy, mentre Amstrong non è stato preso da alcun costruttore da quando si è separato dalla Ferrari alla fine della stagione 2021, la sua seconda in F2.

Quest'ultimo si trova al 12° posto nella classifica di F2 prima del finale della prossima settimana ad Abu Dhabi, avendo ottenuto finora tre vittorie in volata, mentre Caldwell è solo 21° in quella che è la sua prima stagione completa nella categoria.

Nei test, Alpine potrebbe anche mettere in pista la sua LMP1 per Lilou Wadoux, nominata dal WEC per guidare il prototipo che vincerà il titolo tra le Hypercar alla fine della 8 Ore del Bahrain.