WEC | Alpine con le novità Milesi e Caldwell per le LMP2 2023

L'Alpine Endurance Team è pronto per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship in cui tornerà a competere in Classe LMP2.

Dopo due anni di apprendistato nella categoria Hypercar con la vecchia Oreca LMP1, utili a capire come gestire le cose quando nel 2024 arriverà la LMDh, la Casa francese fa un passo indietro in questi 12 mesi di transizione schierando una coppia di 07-Gibson.

Le due vetture, per l'occasione ribattezzate A470 e come sempre gestite dal Team Signatech, avranno il #35 e il #36 sulle fiancate. Come piloti sono stati scelti i confermati André Negrão e Matthieu Vaxivière, le giovani promesse Olli Caldwell e Charles Milesi, più un duo di veterani come Memo Rojas e Julien Canal.

Nello specifico, la #35 vedrà il trio Negrão/Rojas/Caldwell al volante, mentre Vaxivière/Canal/Milesi è quello destinato alla #36.

#36 Alpine A470 - Gibson: Matthieu Vaxiviere, Julien Canal, Charles Milesi, #35 Alpine A470 - Gibson: André Negrão, Memo Rojas, Olli Caldwell Photo by: James Moy

A guidare la truppa sono sicuramente i due 'volti noti' della precedente avventura con la LMP1, Negrão e Vaxivière, mentre non ci sarà Nicolas Lapierre, che come avevamo già detto tempo fa ha scelto di fare un passo indietro per dedicarsi al suo team Cool Racing e sviluppare la LMDh.

"Alpine è come la mia seconda famiglia, quindi sono felice di continuare la nostra avventura. Sappiamo che questo è un anno di transizione, con il ritorno a una categoria che conosciamo bene nonostante tutti i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni", ha dichiarato Vaxivière.

"Sarà una grande sfida, ma faremo tutto il possibile per vincere preparandoci per il futuro. Non vedo l'ora di lavorare con Charles, un talento estremamente veloce che ho visto crescere con la vettura gemella lo scorso anno".

"Sono anche entusiasta di tornare con Julien, uno dei migliori piloti Silver del settore con la sua grande esperienza in LMP2. Guardo a questa stagione con fiducia, perché sono sicuro che il nostro trio avrà un'ottima chimica e l'ambizione necessaria per vincere gare, Le Mans e il titolo".

#36 Alpine A470 - Gibson: Matthieu Vaxiviere Photo by: James Moy

Negrão aggiunge: "Dopo due ottimi anni nella categoria Hypercar, sono felice di tornare in LMP2 per iniziare la mia sesta stagione con Alpine. Voglio ringraziare Alpine, Signatech e Philippe Sinault per la loro fiducia. La battaglia sarà dura".

"Quest'anno ci confronteremo con tante auto competitive e grandi squadre. Tuttavia, credo che abbiamo una buona opportunità per dimostrare a tutti che Alpine è tornata a competere per il titolo. Con i miei due nuovi compagni di squadra, siamo pronti a dare il massimo in questa stagione e non vedo l'ora di partecipare alla 1000 Miglia di Sebring".

#35 Alpine A470 - Gibson: André Negrão Photo by: James Moy

Caldwell invece approfitta di una nuova sfida che la Alpine Academy gli propone dopo aver preso parte alla FIA F2: "Sono davvero entusiasta di unirmi all'Alpine per il FIA WEC 2023. Si tratta di un grande cambiamento per la mia carriera, ma non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida, conoscendo il programma Alpine e di continuare a sviluppare il mio rapporto con il marchio".

"Non vedo l'ora di scendere in pista per la prima gara a Sebring, e correre su nuovi circuiti come Fuji e Le Mans sarà per me una vera emozione. Vorrei ringraziare tutti i collaboratori di Alpine per questa opportunità, sono sicuro che insieme ai miei nuovi compagni di squadra potremo spingere per ottenere grandi risultati".

#35 Alpine A470 - Gibson: Olli Caldwell Photo by: James Moy

Un ottimo ingaggio in ottica futura è sicuramente quello di Milesi, ragazzo che si è messo in luce proprio in LMP2 negli ultimi due anni:

"Sono davvero felice di continuare il mio viaggio con Signatech e di far parte della famiglia Alpine quest'anno. Non avrei potuto sperare di meglio che diventare il pilota di un Costruttore e di un team francese a soli 21 anni".

"È un'opportunità unica e ne sono entusiasta, soprattutto perché il team sta facendo di tutto per assicurarci buone prestazioni con le due vetture iscritte. Nel mio primo anno penso che con Matthieu e Julien potremo ottenere degli ottimi risultati e non vedo l'ora che inizi la stagione per vedere cosa possiamo fare insieme".

#36 Alpine A470 - Gibson: Charles Milesi Photo by: James Moy

I 'vecchi' della squadra sono infine Rojas e Canal, che dalla loro hanno parecchia esperienza nella categoria e potranno aiutare i ragazzi che li affiancano.

"Attendo con ansia la stagione 2023, ho corso contro questa squadra per molti anni e unirmi a loro è un grande onore. Conoscevo già Philippe Sinault e ho avuto modo di conoscere l'intera struttura tecnica. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla professionalità, dallo spirito di squadra e dalla coesione di tutti i membri del team", commenta Canal.

"È anche il mio ritorno nel FIA WEC dopo il titolo del 2017. Conosco la vettura, Matthieu è un caro amico e mi sono trovato subito bene con Charles. Quest'anno non sarà facile, ci confronteremo con squadre che hanno già vinto i titoli del WEC e dell'ELMS, ma siamo determinati a lottare per ottenere il maggior numero possibile di vittorie in gara e il campionato".

#36 Alpine A470 - Gibson: Julien Canal Photo by: James Moy

Carico anche Rojas: "Sono entusiasta di unirmi all'Alpine per la mia prima stagione nel WEC. Ho avuto la fortuna di avere successo nell'ELMS, ma il mio obiettivo principale è quello di vincere Le Mans. Da quando sono arrivato in Europa dopo quattro titoli IMSA, il mio obiettivo è stato quello di vincere la tripla corona delle gare endurance: Sebring, Daytona e Le Mans, e quest'ultima è l'unica che mi manca".

"L'ingresso in Alpine mi colloca in uno dei top team e lotterò al loro fianco per cercare di raggiungere questo obiettivo. Sono estremamente grato di avere dei compagni di squadra così talentuosi, con André, uno dei migliori piloti di endurance, e Olli, una delle giovani prospettive più promettenti. Sono sicuro che formeremo una squadra forte con l'esperienza di André e la gioventù di Olli, ma anche con Matthieu, Julien e Charles sulla #36".

"Si crea un ottimo ambiente di lavoro con una sana emulazione per spingerci a dare il massimo. Sono impaziente di iniziare la stagione e vorrei ringraziare Philippe Sinault per la sua fiducia. Farò di tutto per raggiungere i nostri obiettivi!".

#35 Alpine A470 - Gibson: Memo Rojas Photo by: James Moy

Il Team Principal, Philippe Sinault, ha detto: "Siamo gente del motorsport e per Alpine era impensabile non partecipare alle celebrazioni del Centenario della 24 Ore di Le Mans. Volevamo assolutamente esserci, perché la competizione è nel nostro sangue e nel nostro DNA, e ci permette anche di metterci in regola con la maggior parte dello staff tecnico che affronterà la sfida che ci attende nel 2024".

"Prima di iniziare lo sviluppo del nostro futuro prototipo LMDh, la nostra sfida di quest'inverno è stata quella di comprendere appieno la stagione e le sfide che dovremo affrontare in LMP2. Abbiamo dovuto mettere insieme due formazioni di piloti, omogenee e coerenti, tenendo conto delle regole specifiche della LMP2, in particolare con un pilota Silver su ogni vettura".

"Siamo orgogliosi del nostro trio che mescola piloti esperti con grandi potenzialità. Tutti conoscono le qualità e le capacità di Matthieu, André e Charles, mentre l'esperienza di Julien parla da sola, così come i precedenti di Memo. Siamo inoltre pienamente impegnati a guidare Olli in una transizione di successo verso l'Endurance, come abbiamo fatto con André e molti altri in passato".

"Siamo inoltre lieti di dare il benvenuto nel team a Reshad De Gerus come pilota di riserva per la stagione 2023. È uno di talento, le cui prestazioni in ELMS saranno seguite da vicino quest'anno".

"In definitiva, la LMP2 è una categoria che si è evoluta enormemente nei nostri due anni di assenza, con una completa ridefinizione del quadro normativo tecnico su aerodinamica, motori e pneumatici. Ci aspetta una griglia super con un livello di competizione incredibile, ma non vediamo l'ora di affrontare la sfida e di arrivare a Sebring!".

#36 Alpine A470 - Gibson: Matthieu Vaxiviere, Julien Canal, Charles Milesi, #35 Alpine A470 - Gibson: André Negrão, Memo Rojas, Olli Caldwell Photo by: James Moy