WEC | Alpine annuncia i suoi piloti 2024: c'è Mick Schumacher

Alpine è una delle Case che, a partire dal 2024, entrerà nel World Endurance Championship, rendendo il campionato ancora più incerto e interessante. Questa mattina il marchio francese ha annunciato i 6 piloti delle due A424 LMDh con cui prenderà parte alla prossima stagione del WEC.

4 dei 6 piloti ingaggiati sono francesi e 3 di questi lavorano già per Alpine. Stiamo parlando di Nicolas, Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi. Il quarto è Paul-Loup Chatin, non certo una novità per Alpine. Mentre i nuovi arrivati sono due piloti che porteranno una certa visibilità al team.

Ai 4 transalpini si uniscono Ferdinand Habsburg, pilota interessante per le sue doti di velocità con i prototipi e, soprattutto, Mick Schumacher. Il tedesco ha già avuto modo di provare la A424 negli ultimi test andati in scena a Jerez de la Frontera e nel 2024 correrà da pilota titolare, mantenendo il suo ruolo di pilota di riserva della Mercedes in Formula 1.

"Per me inizia un nuovo capitolo con Alpine nella categoria Hypercar del FIA WEC. La vettura è impressionante e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato Mick Schumacher in seguito all'annuncio. "Sono cresciuto con le monoposto, quindi guidare un'auto con un abitacolo chiuso e ruote coperte è una grande opportunità per affinare le mie capacità di guida".

Photo by: Alpine Alpine A424

"Quest'anno mi sono mancate le corse, che amo fare da quando ero bambino, e a volte era difficile guardare gli altri piloti scendere in pista. Le gare di endurance sono una nuova sfida per me e sono sicuro che l'anno prossimo condivideremo grandi momenti insieme ad Alpine".

Bruno Famin, vice presidente di Alpine Motorsport, ha fatto il punto sulla scelta dei 6 piloti annunciati questa mattina. La squadra francese ha deciso di puntare su piloti veloci, ma anche in grado di fare squadra perché nel 2024 Alpine dovrà cercare di portare a termine più gare possibili, così da raccogliere dati importanti per lo sviluppo della macchina.

"In questa fase decisiva per il programma A424, siamo orgogliosi di svelare i sei piloti che correranno per noi nella categoria Hypercar nel 2024. Con Philippe Sinault, volevamo piloti che non solo fossero veloci e affidabili, ma che dimostrassero anche un vero spirito di squadra e un buon acume agonistico per rappresentare al meglio i colori alpini nella categoria regina del Campionato Mondiale Endurance".

Photo by: Alpine Alpine A424

"Siamo assolutamente felici di avere questi sei piloti e ci auguriamo che ognuno di loro apporti la propria esperienza e le proprie qualità al progetto, ad esempio Charles con la sua giovane età, Nicolas con la sua esperienza nell'Endurance per fare da mentore ai piloti più giovani, e anche Mick, con la sua esperienza maturata ai massimi livelli. Sarà anche la sua prima incursione nell'Endurance, ma il suo entusiasmo per il progetto e la sua volontà di unirsi a noi sono palpabili. Sono sicuro che sarà una vera risorsa".

Philippe Sinault, team manager della squadra WEC di Alpine, ha aggiunto: "La prima parola che mi viene in mente è "orgoglio". Penso che abbiamo fatto le scelte giuste e ho fiducia in questo team, che è l'ideale per noi di Alpine in Hypercar. C'è un equilibrio interessante tra piloti di lunga data, federali e ben noti al team e volti nuovi che ci hanno sorpreso negli ultimi anni. In quanto team francese, siamo anche particolarmente entusiasti di avere quattro piloti francesi in squadra. Mancano meno di 100 giorni alla prima gara della stagione 2024. I test sono quasi terminati e la squadra è ormai completa: non vediamo l'ora di vedere le nostre bellissime A424 guidate da questi piloti".

Alpine ha anche fatto sapere che la presentazione dei due equipaggi, ma anche della livrea ufficiale che vestirà le due A424 LMDh, avverrà il prossimo 7 febbraio. Il luogo della presentazione, invece, non è ancora stato dichiarato.