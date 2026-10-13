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WEC | Alex Quinn debutta sulla Peugeot alla 6h di Barcellona

Confermato come nuovo pilota ufficiale del Leone per il 2027, il 25enne britannico sarà al volante della 9X8 #93 con Di Resta e Cassidy già in Spagna e alla successiva 6h di Monza.

Francesco Corghi

Pubblicato: 13 ott 2026, 13:19

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Foto di: FIAWEC - DPPI

Peugeot Sport ha ufficializzato che Alex Quinn farà il proprio esordio sulla 9X8 in occasione della 6h di Barcellona che si terrà nel fine settinana.

Era già noto che al penultimo evento della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, la Casa del Leone si sarebbe presentata senza Stoffel Vandoorne, il quale ha terminato la sua esperienza dopo il Fuji per concentrarsi sulla preparazione con Jaguar in Formula E.

Nell'aria era già abbastanza chiaro che Quinn avrebbe dunque avuto l'occasione di anticipare il suo debutto da pilota ufficiale, dopo l'annuncio della sua promozione in vista del 2027, confermato all'inizio della settimana scorsa.

Il britannico andrà quindi a condividere il volante della LMH #93 assieme ai titolari Nick Cassidy e Paul Di Resta, con cui sarà in azione anche alla 6h di Monza, in attesa poi di affrontare la nuovissima sfida con la versione aggiornata del prototipo francese.

"Sono davvero entusiasta di scendere in pista a Barcellona; mi sento già a casa con il team Peugeot, ma l’obiettivo sarà quello di inserirmi nel programma di gara nel modo più fluido possibile. Sarà un momento di orgoglio nella mia carriera, quindi voglio fare un buon lavoro per la squadra, ma anche divertirmi!"

Il Team Principal, Emmanuel Esnault, ha aggiunto: "Pur concentrandoci sul finale di stagione, ci stiamo anche preparando per il futuro, quindi inserire Alex nella formazione della #93 è stata una decisione ovvia. Sapendo che sarà uno dei nostri piloti a partire dal 2027, tutta l’esperienza che potrà acquisire a Barcellona e a Monza sarà molto preziosa per il futuro".

"La rimonta della #94 fino al sesto posto a Fuji ci ha dato ancor più motivazione per ottenere un risultato migliore a Barcellona. Il team ha avuto l’opportunità di effettuare dei test su questa pista e la maggior parte dei nostri piloti conosce bene il circuito, avendovi già corso in altri campionati nel corso della propria carriera. Credo che siamo pronti".

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