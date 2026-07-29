WEC | Al via la vendita dei biglietti per il gran finale a Monza: ecco tutti i prezzi

Dopo l’annuncio del FIA World Endurance Championship, che ha scelto l’Autodromo Nazionale Monza come sede del gran finale della stagione 2026, parte la vendita dei biglietti per la 6 Ore di Monza del 6-8 novembre. Gli appassionati possono già assicurarsi l’ingresso al Tempio della Velocità grazie alle offerte Early Bird, in vista dell’appuntamento che decreterà i campioni del mondo nelle categorie HYPERCAR e LMGT3.

È ora possibile acquistare i biglietti per l’evento, con una varietà di offerte che coprono il venerdì (Prove Libere 1 e Prove Libere 2), il sabato (Prove Libere 3, Qualifiche e Hyperpole) e la domenica (Gara), oltre a una tariffa scontata per chi desidera partecipare a tutte e tre le giornate. I biglietti Early Bird per l’ingresso generale partono da €22,00 , con opzioni aggiuntive per l’accesso al paddock e al Pit Walk, che permettono agli appassionati di avvicinarsi ancora di più alle auto e alle star. Sono inoltre disponibili pacchetti di ospitalità.

È possibile scegliere tra numerose opzioni: l’ingresso generale per adulti parte da €22.00 se acquistato in prevendita, mentre i bambini fino a sei anni entreranno gratuitamente. Sono, infine, previste tariffe ridotte per le fasce d’età 7-11, 12-24 e oltre i 65 anni.

La relazione tra Autodromo Nazionale Monza e i massimi livelli delle competizioni endurance internazionali affonda le proprie radici in oltre sessant’anni di storia. Il Tempio della Velocità ha ospitato in più occasioni il Campionato Mondiale Sport Prototipi, con vittorie di autentiche leggende dell’automobilismo come John Surtees, Mario Andretti e Jacky Ickx.

Dal 2021 al 2023 il FIA World Endurance Championship ha corso sul leggendario tracciato lombardo per tre stagioni consecutive, con successi firmati Toyota e Alpine. Nel 2026 Monza tornerà dunque protagonista del Mondiale Endurance, ospitando il momento decisivo della stagione e l’incoronazione dei campioni.

Poster 6h di Monza Foto di: FIA WEC

“L'annuncio che l'Autodromo Nazionale Monza ospiterà l'atto conclusivo della stagione 2026 del FIA WEC rappresenta un nuovo, prestigioso riconoscimento per l'automobilismo italiano e per l’ACI che, in qualità di Federazione nazionale dello sport automobilistico, anche in questa stagione ha dimostrato prontezza, competenza e capacità organizzativa", ha dichiarato Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club d’Italia.

"Dopo l'apertura del campionato a Imola, questo nuovo appuntamento conferma il ruolo dell’ACI come punto di riferimento nel panorama internazionale del motorsport. Ora Monza, il Tempio della Velocità, si prepara ad accogliere il gran finale del Mondiale Endurance".

"Un appuntamento che valorizza ulteriormente un circuito unico per storia, tradizione e contenuti tecnici, capace di esaltare piloti e team, e di coinvolgere il pubblico con emozioni straordinarie. Un risultato che rafforza il ruolo dell'Italia sulla scena automobilistica internazionale e premia la professionalità e la passione di tutti coloro che lavorano in ACI, il cui impegno rende possibile la realizzazione dei grandi eventi motoristici nel nostro Paese”.

Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale Monza, aggiunge: “Siamo felici e orgogliosi che l’Autodromo Nazionale Monza torni a ospitare una prova del FIA WEC, che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del Tempio della Velocità, a partire dalla leggendaria 1000km".

"Ci piace sottolineare come il circuito di Monza continui a crescere e a rinnovarsi, dimostrando, anche nei momenti più difficili, la capacità di mettere la propria esperienza e le proprie strutture al servizio dei grandi eventi del motorsport. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno delle Istituzioni del territorio, con l'obiettivo di consolidare sempre di più Monza come punto di riferimento per lo sport internazionale”.

Frédéric Lequien, AD del FIA WEC, chiosa: "Siamo lieti di tornare a Monza e ringraziamo l’organizzatore locale e, in particolare, l’AD del circuito, Alfredo Scala, per averci accolto con così poco preavviso. Si tratta di un tracciato davvero iconico, con una storia gloriosa nel campo delle gare endurance di altissimo livello, che dal 2021 al 2023 ha ospitato tre memorabili eventi del FIA WEC. Essendo uno dei circuiti più impegnativi al mondo, che premia il coraggio e punisce gli errori, sarà la sede ideale per l’incoronazione dei nostri Campioni delle categorie HYPERCAR e LMGT3 a novembre".

Mappa tribune 6h di Monza WEC

BIGLIETTI

Le tariffe con la promozione Early Bird sono valide fino al 30 settembre 2026. Sono disponibili biglietti Posto Unico – General Admission (GA) per le singole giornate di venerdì, sabato e domenica, oltre all’abbonamento Three Day per vivere tutte e tre le giornate dell’evento. Tutti i biglietti consentono di accedere liberamente alle tribune disponibili. Parcheggio incluso nel biglietto, fino ad esaurimento posti.

Per vivere il weekend ancora più da vicino, oltre al biglietto Posto Unico – General Admission (GA) è possibile aggiungere l’accesso al Paddock. Nelle giornate di sabato e domenica è inoltre disponibile la formula GA + Paddock + Pit Walk, che permette di entrare nel cuore dell’evento e accedere anche alla Pit Walk.

Sono inoltre disponibili tariffe agevolate per diverse categorie di pubblico: ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni e prezzi dedicati per bambini dai 7 agli 11 anni, giovani dai 12 ai 24 anni, Over 65. I biglietti sono acquistabili online sul sito TicketOne.it e presso le biglietterie situate agli ingressi del circuito durante i giorni dell’evento.

Infine ci saranno tariffe riservate ai Soci ACI, acquistabili esclusivamente presso le biglietterie situate agli ingressi del circuito durante i giorni dell’evento.

ENDURANCE CLUB

Per chi desidera vivere il FIA WEC da una prospettiva ancora più esclusiva, l’offerta disponibile su TicketOne comprende anche l’Endurance Club, la proposta hospitality dedicata a chi vuole vivere il weekend di gara ancora più vicino all’azione.

L’Endurance Club offre un ambiente dedicato dal quale seguire tutta l’intensità della gara, dei pit stop e dei cambi pilota, abbinando l’esperienza hospitality all’accesso alle aree più esclusive dell’evento.

L’esperienza include infatti l’accesso al Paddock e alla Pit Walk, per entrare nel cuore del FIA WEC, avvicinarsi ai team e ai piloti e scoprire il dietro le quinte del weekend di gara.

Con l’acquisto di almeno quattro pass Endurance Club è incluso un pass parcheggio hospitality. Ulteriori informazioni e dettagli organizzativi saranno comunicati agli ospiti prima dell’evento.

HOSPITALITY

Vivi il grande finale del FIA World Endurance Championship 2026 a Monza da una prospettiva privilegiata con le soluzioni hospitality dedicate a chi vuole vivere ancora più da vicino l’azione in pista. Per maggiori informazioni: garanzini@monzanet.it

LE MANS SPIRIT CLUB

Per un’esperienza ancora più esclusiva, il Le Mans Spirit Club rappresenta la proposta hospitality ufficiale FIA WEC e permette di vivere il Season Finale di Monza con servizi e accessi dedicati.

Il pacchetto Weekend comprende l’accesso all’hospitality nelle giornate di qualifiche e gara, oltre all’ingresso al circuito e al Paddock a partire dalle prove. Sono inclusi gli accessi esclusivi a Pit Walk e Grid Walk, il premium catering con open bar e la possibilità di seguire la gara in diretta dall’area hospitality.

ACCESSO PERSONE CON DISABILITÀ

L’ingresso al circuito è gratuito per le persone con disabilità, che potranno usufruire di un’area riservata e di un’area parcheggio dedicate. Maggiori informazioni relative all’accesso saranno comunicate nelle prossime settimane. Per accedere al circuito sarà necessario esibire all’ingresso il certificato di disabilità rilasciato dalle autorità competenti.

Gli accompagnatori potranno accedere al costo di 1 euro, acquistando il biglietto direttamente presso le biglietterie del circuito nei giorni dell’evento.

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