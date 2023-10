WEC | Akkodis-ASP prova la sfida LMGT3 2024 con la Lexus

L'Akkodis ASP Team presenterà domanda di iscrizione al FIA World Endurance Championship per la stagione 2024 con due Lexus.

Nell'anno del suo 25° anniversario, la squadra francese diretta da Jérôme Policand è pronta a voltare pagina ed affrontare una nuovissima sfida nella massima serie mondiale riservata alle ruote coperte dopo gli anni trascorsi nel GT World Challenge abbinata a Mercedes-AMG.

L'avvento della nuovissima Classe LMGT3 consentirà al team di provare a presenziare con due RC F GT3, modello che da oggi sta provando nei test di Portimao con José Maria Lopez al volante.

Naturalmente ogni decisione sull'ammissione alla serie spetterà a FIA e Automobile Club de l'Ouest, come spiega anche la nota ufficiale emessa dalla compagine transalpina, che preferisce rimanere sui condizionali prima di avere certezze del posto in griglia.

In ogni caso, questo potrebbe essere concesso grazie alla priorità di Toyota, che come sappiamo porterà una sua personale GT3 in azione nelle categorie dedicate fra un paio d'anni; il marchio Lexus, essendo parte della famiglia giapponese, avrebbe quindi un canale preferenziale, ma ovviamente si attendono le conferme ufficiali delle parti coinvolte.

Lexus RC F GT3

Il tutto nasce anche dalla già presente relazione di Akkodis ASP con la Toyota per il GT4 francese, dove prepara una GR Supra GT4.

Sempre nel comunicato viene anche specificato che i nomi dei piloti verranno annunciati più avanti. Lo stesso 'Pechito' Lopez potrebbe avere un posto, dato che è in procinto di lasciare quello della GR010 Hybrid LMH a Nyck De Vries, ricordando comunque che per la LMGT3 è richiesta la presenza dei concorrenti con licenze Bronze.

Ritomo Miyata, giovane di Toyota già visto al Fuji con la Ferrari di CarGuy Racing/Kessel, potrebbe quindi avere un posto negli equipaggi, come già da tempo il marchio giapponese ha affermato per farlo crescere nel campionato. Fra gli altri ci sono pure Ben Barnicoat e Jack Hawksworth, che corrono da tempo con la Lexus in IMSA.