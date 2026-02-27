WEC | AF Corse rinnova la livrea della Ferrari 499P #83
Il Giallo Modena è ancora la tinta principale della LMH di Kubica/Ye/Hanson, ma con alcune modifiche stilistiche rispetto alle sorelline ufficiali e nuovi sponsor.
A due giorni dalla presentazione Ferrari avvenuta al MEF in quel di Modena, è il turno di AF Corse per mostrare la livrea della 499P che prenderà parte alla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.
Come già annunciato da tempo, al volante della #83 in colorazione Giallo Modena rivedremo il trio vincitore della 24h di Le Mans 2025, ossia Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, con quest'ultimo che ha raggiunto il cinese nella rosa dei piloti ufficiali del Cavallino Rampante.
La squadra piacentina di Amato Ferrari conferma la medesima tonalità con cui si è sempre contraddistinta sulla griglia di partenza della Classe HYPERCAR, ma inserendo alcune piccole modifiche stilistiche.
Come per le sorelline ufficiali #50 e #51, anche la #83 avrà la banda (Rosso Ferrari in questo caso) a contornare l'abitacolo, ma con la differenza che ne appare una anche sul muso, proprio sopra i fanali, fornendo così un aspetto totalmente inedito al prototipo, che negli anni passati - di fatto - invertiva la colorazione delle altre due, accentuando l’identità racing della squadra come sottolinea la nota ufficiale.
Inoltre appaiono anche alcuni nuovi sponsor, come Natzka ed EsaNano, il quale si prende lo spazio sulle due bande rosse e anche lungo tutta l'ala posteriore.
Per concludere, la chicca è la bandierina iridata posta sulla fascia parasole del parabrezza, sopra all'abitacolo, guadagnata con il trionfo nella categoria riservata ai team privati che corrono tra le HYPERCAR.
Condividi o salva questo articolo
WEC | Ferrari 499P ricalibrata: ecco tutte le novità realizzate per la nuova omologazione
WEC | Ferrari, Coletta: "Mi auguro che il riposizionamento aerodinamico non stravolga i valori"
GT World | Patrese sulla Ferrari-Kessel con Marschall e Blattner per l'Endurance Cup 2026
Ultime notizie
MotoGP | Martin: "Sto ancora guidando la moto di Bezzecchi e questo mi penalizza"
MotoGP | Bagnaia: ecco perché sembra un "giorno della marmotta", ma non lo è
WEC | AF Corse rinnova la livrea della Ferrari 499P #83
F1 | Mekies esclusivo: "Con la PU abbiamo scalato una montagna. Max? Ecco dov'è straordinario"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments