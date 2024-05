WEC | AF Corse - Ferrari punta al primato nei team alla 6 Ore di Spa

Dopo il podio e la vittoria ottenuti tra i team privati (FIA World Cup for Hypercar Team) nei primi due appuntamenti stagionali del FIA World Endurance Championship (WEC), la Ferrari 499P numero 83 di AF Corse è attesa alla prova della riconferma sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, che ospiterà il terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship dal 9 all’11 maggio. L’iconico tracciato situato nelle Ardenne rappresenta il perfetto banco di prova per auto, piloti e squadre in vista della 24 ore di Le Mans, prossimo round in calendario.

La 499P gialla con dettagli rossi tornerà quindi in azione con il suo equipaggio composto da Robert Kubica e dai piloti ufficiali Ferrari Robert Shwartzman e Yifei Ye. Insieme cercheranno di puntare alla leadership della FIA World Cup for Hypercar Teams, in cui attualmente occupano la seconda posizione in classifica ad un solo punto di ritardo dalla vetta.

L’azione a Spa-Francorchamps inizierà venerdì 9 maggio con i primi due turni di prove libere. Sabato sarà la volta del terzo turno, che precederà la qualifica e l’Hyperpole, in programma rispettivamente alle ore 15:30 e 15:53 CEST. La gara prenderà poi il via sabato 11 maggio alle ore 13:00 CEST e si articolerà sulla distanza di 6 ore.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: Paolo Belletti

Robert Kubica: “Il terzo appuntamento del FIA WEC sarà a Spa-Francorchamps, una delle piste preferite di molti piloti, incluso me stesso. Rispetto a Imola, questo tracciato presenta caratteristiche completamente diverse, quindi non vedo l'ora di scoprire la Ferrari 499P sulle curve di questo bellissimo circuito. Sarà anche l'ultima gara prima dell'evento più importante della stagione, quindi sarà un altro passo fondamentale per prepararci alla 24 ore di Le Mans".

Robert Shwartzman: “Quello di Spa-Francorchamps è uno dei tracciati più belli del mondo e non vedo l’ora di scendere in pista al volante della Ferrari 499P. Sono sicuro che abbiamo tutte le carte in regola per disputare un bel fine settimana e divertirci. La squadra sta lavorando benissimo in questa prima fase di campionato e si è creata un’ottima sinergia”.

Yifei Ye: “Non vedo l'ora di correre a Spa-Francorchamps questo fine settimana dopo aver ottenuto a Imola la prima vittoria nella FIA World Cup for Hypercar Teams. L'obiettivo in questo appuntamento è continuare a fare bene e conquistare un altro risultato importante. Questo circuito mi piace molto e credo che la nostra auto si adatterà bene alla sua conformazione. Forse troveremo condizioni difficili, dato che il meteo qui è sempre imprevedibile, ma non vedo l'ora di scendere in pista”.