WEC | AF Corse candida la sua 499P: "Possiamo vincere l'assoluta"

AF Corse, grande protagonista della maratona de La Sarthe con la 499P #83 affidata a Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye, cercherà il riscatto dopo che uno sfortunato blackout elettrico ha posto fine alla propria corsa a Le Mans.

La squadra italiana farà così il proprio ritorno sul tracciato brasiliano, da cui il FIA WEC manca da ormai 10 anni. Nelle tre edizioni precedentemente disputate, AF Corse ha colto due successi di classe LMGTE PRO.

“In AF Corse affrontiamo San Paolo con la consapevolezza e la determinazione per competere con la 499P #83 per un risultato assoluto - tiene a dire immediatamente il Direttore Generale, Giuseppe Petrotta - Dopo Le Mans, in cui l’equipaggio ha guidato la classifica assoluta per un quarto della distanza, sappiamo di avere un pacchetto vettura, piloti e team all’altezza di competere per il successo di Classe Hypercar".

"Quello di San Paolo è un circuito caro ad AF Corse, in cui sono arrivati ottimi risultati con le Ferrari 458 GTE nel 2012 e 2013. Non avendo fatto test su questa pista sarà importante acquisire rapidamente le informazioni tecniche per ottimizzare la messa a punto della

vettura. In gara sarà fondamentale gestire al meglio il traffico che inevitabilmente potrà condizionare il ritmo degli stint”.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Kubica aggiunge: “Dopo una sfortunata 24 Ore di Le Mans entriamo nella seconda metà di campionato. Non vedo lora di risalire a bordo della Ferrari 499P, questa volta sul circuito di San Paolo in Brasile. È un tracciato poco conosciuto dalla maggior parte degli equipaggi di classe Hypercar, su cui ho gareggiato in diverse occasioni in Formula 1".

"Il mio debutto, anzi, risale al 2001, quando presi parte a una gara del campionato brasiliano di Formula Renault. Si tratta di una pista particolare, molto diversa da quelle che abbiamo affrontato fino a questo momento, ma che a me piace molto. Speriamo di riscattare l’opportunità persa a Le Mans”.

Shwartzman commenta: “Sono molto curioso di correre in Brasile. Lo scorso anno ho assistito al GP di Formula 1 in qualità di pilota di riserva di Scuderia Ferrari e ho apprezzato molto l’ambiente che si respira. Non ho mai però girato in questa pista, dove anche il FIA WEC non corre da 10 anni, quindi credo che per tutti ci saranno molte cose da scoprire".

"In generale ho un sentimento positivo, voglio cercare di raggiungere il limite più in fretta possibile. Inoltre, il mio idolo è sempre stato Ayrton Senna e anche per questo ho una carica speciale”.

Ye chiosa: “Non vedo l'ora di fare il mio esordio a San Paolo. Sarà anche la mia prima volta in Sud America, quindi sono molto emozionato. Sarà un fine settimana difficile poiché la maggior parte dei piloti e dei team in griglia non hanno esperienza su questo tracciato".

"Sarà importante raccogliere tante informazioni a partire dalle FP1, ma ci siamo preparati bene sul simulatore. Ci sentiamo pronti per le sfide che ci attendono e dopo la seconda vittoria consecutiva della Ferrari a Le Mans speriamo di continuare su questa strada. Naturalmente cercheremo di mettere davanti anche la nostra Ferrari gialla, sono sicuro che sarà un'esperienza speciale”.