WEC | 8h Bahrain, Qualifiche: Toyota in pole. Cetilar super!

Nelle Qualifiche della 8 Ore del Bahrain tutto è stato confermato: le Toyota hanno dominato le prove ufficiali a Sakhir, firmando il miglior tempo assoluto grazie a Kamui Kobayashi. Il giapponese, al volante della Hypercar Toyota, la GR010 Hybrid numero 7, ha fermato il cronometro in 1'46"250, precedendo di 290 millesimi la vettura gemella contraddistinta dal numero 8.

Il tempo di Kobayashi è stato migliore di quasi 8 decimi rispetto a quello firmato da Hartley nel primo run. Nel secondo il neozelandese si è migliorato, ma non abbastanza da poter strappare la pole al compagno di squadra.

Questo risultato è molto importante ai fini dell'assegnazione del titolo iridato Piloti 2021 del WEC. Grazie al punto ottenuto dalla pole, a Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez basterà concludere la 8 Ore del Bahrain per vincere il titolo iridato.

Non dovranno fare altro che completare la gara al terzo posto, ovvero ultimi dello schieramento Hypercar che, in Bahrain, ne vede al via solo 3. Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima potranno anche vincere la gara, ma non sarà sufficiente per strappare il titolo all'equipaggio della GR010 numero 7.

L'Alpine-Gibson A480 ha colto il terzo tempo, staccata di poco più di 7 decimi dalla migliore delle Toyota. Il crono è stato ottenuto da Matthiey Vaxiviere.

Per ciò che riguarda la classe LMP2, Filipe Albuquerque ha regalato la partenza al palo di categoria al team United Autosports USA. Il portoghese ha fermato il cronometro in 1'49"525, sufficiente per battere il crono di riferimento di Norman Nato del team Realteam ORECA TDS.

Il terzo posto è stato centrato dalla Jota con Antonio Felix Da Costa, più lento di 4 decimi rispetto al connazionale Albuquerque ma più veloce dell'ex pilota di Formula 1 Giedo van der Garde (Racing Team Nederland TDS).

Porsche si è lamentata del Balance of Performance modificato per le Ferrari, ma la pole è andata comunque a Kevin Estre, al volante della Porsche 911 RSR GTE Per Estre si tratta della quinta pole stagionale.

Il francese ha colto un 1'56"041 che è stato sufficiente per battere la Ferrari 488 GTE numero 51 di James Calado e Alessandro Pier Guidi. Grazie a questa pole, Estre e Neel Jani sono ora a pari punti proprio con l'equipaggio della Ferrari numero 51 e si giocheranno il titolo in gara.

Porsche che si è accaparrata anche la terza posizione grazie a Gianmaria Bruni, il quale si è visto anche cancellare 2 tempi per essere andato oltre i limiti della pista. Ricordiamo che entrambi gli equipaggi di Porsche sono rimpolpati in questa gara da altri due piloti, ovvero Michael Christensen (che corre con Estre e Jani) e Frédéric Makowiecki (che affianca Bruni e Richard Lietz). Quarta posizione per la Ferrari 488 GTE numero 52 affidata da AF Corse a Daniel Serra e Miguel Molina.

Ferrari che si rifà cogliendo una grande pole in GTE-AM grazie a Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco. Il primo dei tre ha firmato il miglior tempo di categoria in 1'58"712, battendo di pochi millesimi (47). un'altra Ferrari 488, quella di François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera.

La terza Ferrari 488 GTE Evo, quella di Iron Lynx affidata a Rahel Frey, Sarah Bovy e Katherine Legge, completa il tris di Rosse davanti a tutti. Solo la Porsche 911 RSR di Matteo Cairoli, Riccardo Pera ed Egidio Perfetti ha provato a mettere il crisi le Ferrari, ma senza riuscirci.