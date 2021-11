WEC | 8h Bahrain, Libere 2: Toyota c'è, Ferrari si affaccia

Le Prove Libere 2 della 8h del Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship, continuano a parlare la lingua di Toyota a livello assoluto, mentre c'è un colpo battuto dallae Ferrari fra le GTE.

Terminata anche la seconda sessione a Sakhir, fra le Hypercar svetta nuovamente la GR010 Hybrid #8 di Buemi/Nakajima/Hartley, che in 1'47"673 precede la gemella #7 dei leader del campionato, Kobayashi/Conway/López.

Non può andare oltre il terzo posto la Alpine LMP1 A480-Gibson #36 messa a punto dal Team Signatech per Negrão/Vaxivière/Lapierre, ben oltre il secondo di ritardo dalla vetta occupata dai giapponesi.

I migliori fra le Oreca 07-Gibson della Classe LMP2 sono ancora una volta dei facenti parte della categoria Pro/Am: la #29 del Racing Team Nederland (Van Eerd/Van Der Garde/Van Uitert) svetta in 1'50'513, davanti alla #22 della United Autosports (Albuquerque/Hanson/Scherer), #31 del Team WRT (Habsburg/Milesi/Frijns) e #34 di Inter Europol Competition (Smiechowski/Van Der Zande/Brundle).

Ottima Top5 del lotto ottenuta dalla #44 della ARC Bratislava con Konôpka/Caldwell/Panciatici, che sono secondi in Pro/Am.

Il Richard Mille Racing Team con la #1 di Flörsch/Visser/Calderon chiude al sesto posto, seguito dalla #21 di DragonSpeed USA (Montoya/Hanley/Hedman), terza in Pro/Am.

Peggiorano rispetto alle Libere 1 le due vetture della Jota: la #28 di Gelael/Vandoorne/Blomqvist è ottava, la #38 di Gonzalez/Da Costa/Davidson decima, e fra loro si piazzano Garcia/Duval/Nato con la #70 del RealTeam Racing/TDS, che sono quarti in Pro/Am.

Completano la graduatoria Kubica/Fjordbach/Andersen sulla #20 della High Class Racing.

Come dicevamo in apertura, la Ferrari ottiene un buon tempo in Classe LMGTE Pro, con la 488 #52 di Molina/Serra che chiude al comando in 1'57"509, crono simile a quello che si era visto solamente nelle Qualifiche della settimana scorsa, e che consente al duo della AF Corse di precedere le due Porsche 911 RSR-19 del team Manthey condotte da Bruni/Lietz/Makowiecki (#91) e Jani/Estre/Christensen (#92), che sicuramente si sono 'trattenute'.

Quarta del lotto è la Rossa #51 di Pier Guidi/Calado con mezzo secondo in più rispetto ai compagni di scuderia, ma chiaramente è ancora presto per gridare vittoria dopo la restituzione alle vetture del Cavallino Rampante di metà della potenza che il Balance of Performance aveva loro tolto alla precedente 6h del Bahrain.

In Classe LMGTE Am è la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing nelle mani di Ried/Evans/Campbell a dettare il passo in 1'58"489, con dietro le Ferrari #47 di Cetilar Racing/AF Corse (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco) e #60 di Iron Lynx (Piccini/Schiavoni/Cressoni) a circa 0"3.

Top5 anche per la Porsche #56 del Team Project 1 (Cairoli/Pera/Perfetti) e la Ferrari #83 di AF Corse (Perrodo/Nielsen/Rovera) che deve difendere il primato in classifica.

Seguono in sesta e settima piazza l'altra Porsche di Dempsey-Proton Racing (#88 Al Qubaisi/Jefferies/Andlauer) e la Ferrari #57 di Kessel Racing/CarGuy Racing (Kimura/Jensen/Andrews).

Non brillano le Aston Martin: la migliore Vantage è ottava grazie alla #33 di TF Sport (Keating/Pereira/Fraga), mentre decimi sono Farfus/Dalla Lana/Gomes al volante della #98 di NorthWest AMR con cui ieri avevano staccato il tempo di riferimento.

La Aston Martin #777 di D'station Racing (Hoshino/Fujii/Watson) è invece 12a - protagonista anche di un'uscita di pista alle curve 2-3 che ha causato un Full Course Yellow - e fra le auto inglesi si piazzano le Ferrari delle Iron Dames Frey/Legge/Bovy (#85) - nona - e AF Corse (#54 Flohr/Castellacci/Fisichella), undicesima.

Fanalino di coda la Porsche #86 di Gamble/Barker/Wainwright (GR Racing).

Le Qualifiche della 8h del Bahrain, quinto round del FIA WEC 2021, saranno visibili su Motorsport.tv dalle ore 15;20 di venerdì 5 novembre. La Gara scatterà alle ore 12;00 di sabato 6 novembre.