WEC | 6h di San Paolo: le novità degli iscritti e il programma

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato l'elenco iscritti per la 6h di San Paolo, prossimo evento della stagione 2024 che si svolgerà il fine settimana del 12-14 luglio.

Dopo la 24h di Le Mans la massima serie di durata vola infatti in Brasile e sul circuito di Interlagos ci saranno come al solito 19 HYPERCAR e 18 LMGT3 in azione.

Tra i nomi dei protagonisti abbiamo un paio di cambiamenti; il primo riguarda la Toyota, che ha rimesso nel proprio roster Mike Conway, assente forzatamente sul Circuit de la Sarthe a causa di una caduta in bicicletta che gli ha provocato un infortunio.

Al momento i giapponesi non hanno ancora comunicato se effettivamente l'inglese si è ripreso, oppure se necessiterà di una sostituzione. Da verificare, in quest'ultimo caso, se rimpiazzarlo con José Maria Lopez, sul podio a Le Mans con Kamui Kobayashi e Nyck De Vries, oppure procedere con la convocazione di Ritomo Myiata, la riserva designata per queste situazioni, che in Francia era già impegnato con la LMP2 di Cool Racing.

Lopez al momento è segnato come rientrante in Akkodis-ASP per riprendere in mano il volante della Lexus #87. E a proposito di RC F GT3, dall'altra parte del box sulla #78 vedremo nuovamente Clemens Schmid come concorrente Silver, anziché Timur Boguslavskiy.

Il russo era già stato rimpiazzato in occasione della 6h di Spa dal tedesco, quando aveva preso l'influenza, per cui per Schimd in realtà è una sorta di ripresa del lavoro iniziato in Belgio, ritrovando Takeshi Kimura e conoscendo Kelvin Van Der Linde.

Per completare il discorso 'ritorni', sulla Porsche 963 #99 della Proton Competition impegnata nella categoria team privati HYPERCAR, rivedremo il duo Neel Jani/Julien Andlauer privo di Harry Tincknell, dato che nello stesso fine settimana quest'ultimo sarà impegnato a difendere i colori Ford in IMSA al Canadian Tire Motorsport Park, come già era avvenuto in occasione della 6h di Spa.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Foto di: JEP / Motorsport Images

IL PROGRAMMA

A San Paolo del Brasile si comincia a lavorare nella giornata di venerdì 12 luglio con le prime due sessioni di Prove Libere della durata di 90' ciascuna.

Il giorno seguente è la volta di Libere 3 e Qualifiche, suddivise come sempre in due fasi, coi migliori della Q1 che si daranno poi battaglia per la Hyperpole. La gara è invece fissata per domenica 14, ma vediamo il programma completo tenendo conto delle 5 ore di fuso orario che ci separano dal sudamerica.

VENERDI' 12 LUGLIO

Prove Libere 1: 15;45-17;15

Prove Libere 2: 20;15-21;45

SABATO 13 LUGLIO

Prove Libere 3: 15;30-16;30

Qualifiche LMGT3: 19;30

Hyperpole LMGT3: 19;50

Qualifiche HYPERCAR: 20;10

Hyperpole HYPERCAR: 20;30

DOMENICA 14 LUGLIO

Gara: 16;30 (6 Ore)

FIA WEC - 6h di San Paolo: Elenco Iscritti